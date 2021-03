La avería de un tren en Almagro obliga a completar por bus el trayecto hasta Badajoz

La avería del tren que debía unir ayer las localidades de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Badajoz obligó a transportar a una docena de viajeros por carretera hasta sus destinos en la región. Según informaron fuentes de Renfe, el incidente se produjo a la altura de Almagro, cerca ya de la capital ciudadrealeña. A última hora de la noche de ayer, la previsión era que el bus acabase llegando a Badajoz alrededor de las doce, tres horas después de la hora prevista inicialmente.



El percance provocó igualmente un retraso de 53 minutos en la conexión entre Badajoz y Puertollano, que tuvo que completarse también por carretera desde Almadenejos, para acabar finalizando el viaje poco antes de las ocho de la tarde.



«Nos han tenido en el andén de Ciudad Real sin decirnos nada hasta las seis y media de la tarde, cuando ya he bajado a preguntar y me han dicho que el tren se había averiado y que estaban gestionando para que viniese un autobús», lamentaba ayer una de las pasajeras, que había comprado el billete con salida a las 16.47 horas. El bus, añadió, no llegó hasta las siete y media de la tarde para llevarlos hasta Puertollano, donde «nos han dejado a unos doscientos metros de la estación de trenes y hemos tenido que ir a pie con las maleta. Allí nos han dicho que otra vez para abajo, que nos estaba esperando otro autobús». «Los propios empleados de Renfe me decían que esto es una vergüenza», concluyo esta viajera.