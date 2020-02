CCOO considera un «error» que la Junta no contrate a personal interino este año

El Área Pública de CCOO de Extremadura considera «un tremendo error» que la Junta de Extremadura no contrate en 2020 personal laboral temporal ni nombre funcionarios interinos. Esta medida, acordada el martes por el Consejo de Gobierno, «repercutirá negativamente en la salud de trabajadores», según advirtió ayer el sindicato. A su juicio, estas directrices, que serán de aplicación también a sus organismos autónomos, entidades públicas y cualesquiera otras de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la Administración, confronta directamente con la prestación de un servicio público de calidad.

Según el sindicato, no dotar del personal necesario unos servicios que ya se encuentran de manera ordinaria con la plantilla escasa es perjudicial para todas las partes. En su opinión, no se puede mantener un servicio público en el que los propios trabajadores sean los responsables de cubrir las carencias de personal provocadas por una mala gestión de los responsables de la Administración. CCOO se opone frontalmente a esta medida que pone en riesgo la prestación del servicio público y su calidad y que implica un retroceso en los derechos de las plantillas de las entidades afectadas. El sindicato no descarta ninguna acción contra esta medida y urge convocar la mesa de negociación.