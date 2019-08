El comité de empresa de la explotación señala que el texto no aporta «nada nuevo»

La actualización del plan de restauración de la mina de níquel Aguablanca no aporta «nada nuevo», ya que no aclara nada sobre el futuro de la misma, que cesó su explotación en 2015, según ha señalado el comité de empresa. En declaraciones a Efe, el presidente del comité, Eloy Sánchez, ha explicado que la presentación del plan de actualización es una obligación que establece la normativa, así como el hecho de que el mismo contemple medidas tanto para garantizar su continuidad como sobre un hipotético cierre. El presidente del comité de empresa ha indicado que su postura «es la misma que se ha mantenido siempre, que la mina es viable» y ha recordado que actualmente el precio de la tonelada de níquel es de 15.700 euros, con previsión de que suba, además de que cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable. Además, ha asegurado que las instalaciones están igual que el día que cesó la explotación «porque no se ha desmantelado nada».