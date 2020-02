«Cs está de reflexión, todos los órganos se renovarán»

Su rostro no es muy conocido, pero es quien maneja los hilos del partido. Manuel García Bofill (Barcelona, 1959) fue uno de los fundadores de Ciudadanos y ahora preside la Comisión Gestora. Esta tarde estará en el hotel Tryp Medea de Mérida en una gran asamblea con los afiliados extremeños.

<b>– ¿Que se espera de ese encuentro?</b><b>

</b>– Estamos en una fase congresual para decir el modelo que vamos a tener. El partido ha convocado a debatir a alrededor de 25.000 personas, unas 900 agrupaciones. Es una trabajo enorme de participación.

<b>– La reunión no es con líderes, sino con todos los afiliados, ¿no?</b>– Participan todos por igual. Estamos visitando todas las provincias de España o todas las regiones. Hasta la fecha nos hemos visto con más de 4.000 personas.

<b>– ¿Cómo ve ahora mismo Ciudadanos en Extremadura?</b><b>

</b>– En fase de transición, como todo el partido. Es momento de reflexión, análisis, diagnóstico y propuestas. Es lo lógico.

<b>– ¿Cuando habla de transición se refiere también a un cambio de liderazgo aquí en la región?

</b>– Un congreso elegirá a un líder nacional, que va a proponer a su equipo. Al margen de esto, todos los órganos del partido serán renovados, se someterán a votación. Igual hay personas que renuevan y muchas otras que no. ¿Si continuarán ciertas personas formando parte de los mismos equipos? Está por ver, pero podría haber un cambio evidentemente.

<b>– ¿En ese cambio primará más la opinión del equipo nacional o de los afiliados extremeños? </b>– Yo creo que habrá una suma de informaciones. Cuando se llama a la participación, el resultado que dé es importante y no se puede no tener en cuenta.

<b>– Entonces no hay ningún líder regional que tenga la continuidad asegurada, ¿no?</b><b>

</b>– Todo el partido vuelve a elegir sus órganos.

<b>– Hablaba antes de reflexión. En Badajoz, PP y Cs acordaron una alcaldía por turnos, dos años para cada partido. ¿Es acertado?</b><b>

</b>– Es una fórmula que ha funcionado en otros sitios, en algunos sí que encaja más que en otros. Es muy difícil generalizarlo.

<b>– ¿Pero da estabilidad de gobierno?</b><b>

</b>– Lo puede dar, no hay nada que nos diga que no es una fórmula estable. Lo importante es tener un proyecto transformador y que realmente piense en los ciudadanos. Las aritméticas electorales son las que son y hay que hacer programas y llevarlos adelante, y se hace de la menor manera que se puede. A nosotros evidentemente nos gustaría gobernar en solitario y tener la mayoría suficiente. No es así, pues tenemos que buscar fórmulas para desarrollar nuestras políticas. Es una cuestión de adaptarse y de formar parte del juego democrático.

<b>– Decía que es una fórmula que ha funcionado en otros sitios. ¿Hay experiencia previa?</b><b>

</b>– No la hay, pero bueno, es verdad que esta es la primera vez que decidimos entrar en gobierno.

<b>– Las negociaciones tanto en el ayuntamiento de Cáceres como en el Badajoz, tomándose las decisiones desde Madrid, llamaron mucho la atención. ¿Cree que la ciudadanía lo entendió?

</b>– No sé si se entendió, lo que sí está claro es que el partido hizo un comité de pactos y gobiernos que buscaba una línea de coherencia en todos los acuerdos. Es verdad que sí se escucha, y de alguna manera hay que adaptarse. Hay un guión general que se debe tener presente. Si no, un partido como el nuestro, que está en el centro, podría quedar muy desdibujado.

<b>– Nunca se había vivido una negociación así. ¿Ese ‘modus operandi’ resta autoridad a Ignacio Gragera, que será alcalde de Badajoz en 2021?</b>– La credibilidad del alcalde vendrá de su trabajo, y en esto va a tener el apoyo del partido. ¿Lo demás? Las incomodidades que tienen los procesos de negociación. Y también es verdad que la política española a todos los niveles se ha vuelto más compleja. Ahora hay que ser más imaginativo.

<b>– Ignacio Gragera será alcalde con el apoyo de Vox, pero Cs dice renegar de este partido.</b>– Nosotros no tenemos acuerdos con Vox, los tenemos con el PP, es un poco complejo pero es así. Tenemos esa línea roja.

<b>– Pero, insisto, Gragera será alcalde y Vox formará parte de su gobierno con una concejalía.</b>– Veremos exactamente cómo se articula. Hay un acuerdo con el PP y es el PP el que tiene que hacer estas cosas. Nosotros nos mantenemos en nuestra línea. A fecha de hoy no tenemos acuerdos con Vox.

<b>– El líder del partido en Cáceres se marchó (ahora tiene siglas propias) tras acusar al portavoz regional, Cayetano Polo, de no implicarse en la última campaña electoral. ¿Cuál es su opinión?</b>– En cosas tan locales prefiero no opinar, ya tenemos nuestros portavoces en Extremadura.

<b>– Mencionaba antes que Cs es un partido de centro. ¿En la renovación se incluye nueva ideología?</b>– De las cosas más claras es que Cs es un partido de centro liberal y progresista. No va a haber debate ideológico. Otra cosa serían las líneas estratégicas que se pueden debatir, cuáles son nuestras líneas rojas con respecto a pactos.

<b>– ¿Tendrá muchos rivales Inés Arrimadas en su carrera por ser la número uno del partido?</b>

– Inés Arrimadas ha anunciado su intención, esa es la diferencia. En nuestro partido es muy fácil presentar una candidatura, aunque sea pequeña, y seguro que se presentarán otras candidaturas.