«Debemos definir entre todos qué UEx queremos»

De alumno a rector. Es el camino que podría seguir Manuel González Lena (Badajoz, 1961) en la universidad extremeña si obtiene el respaldo de las urnas. «Quiero demostrar que un estudiante de la UEx puede ser rector». Llegó a ser representante estudiantil y posteriomente secretario de departamento, vicedecano, decano de la Facultad de Ciencias y vicerrector de Investigación en los últimos siete años. Y esa experiencia es, dice, una de sus fortalezas aunque es consciente también de que tiene una mochila «llena de cosas buenas y no tan buenas que he aceptado y que asumo porque no soy oportunista». Pero considera que su proyecto es «el más realista». Está centrado en dos pilares fundamentales, carácter social y la investigación, con los que quiere mejorar la universidad. Con él, el claustro se revitalizará «porque es el elemento fundamental de debate» y habrá más participación: «todo el mundo tiene que opinar sobre qué universidad quiere».

–¿Cuáles son sus mejores bazas frente a sus rivales?

–Mi experiencia en la gestión, el conocimiento de la universidad. Soy el único candidato que se ha formado aquí, conozco todos los niveles y eso da una perspectiva mejor.

–¿Cuál será su primera medida?

–Hay medidas muy urgentes en cada ámbito, pero una de las prioridades es afrontar el envejecimiento de la plantilla, necesitamos incorporar y estabilizar al profesorado joven. Otros elementos muy urgentes son la promoción de las titulaciones que tienen un escaso número de estudiantes y hacer todo lo posible para que la ley de financiación se cumpla, es imprescindible. Luego está una de nuestras medidas estrella, un plan propio de investigación que contiene varias acciones y algunas se pueden poner en marcha de forma inmediata como las que pretenden aproximar a los jóvenes a la investigación con unas ayudas para los alumnos de último curso de grado y de máster para que el trabajo final lo hagan en temas vinculados con la investigación y empecemos a resembrar el sustrato investigador perdido con la crisis.

–¿Cuáles son los principales problemas que tiene la UEx?

–Uno de ellos es el envejecimiento de la plantilla porque cuesta mucho formar a un profesor universitario y debemos hacer medidas muy concretas. Otro problema es la financiación, no puede ser que esté tan lejos de la media nacional.

–¿Qué le une y qué le separa del anterior rector, Segundo Píriz?

–Me une una gran amistad y la lealtad en los últimos casi ocho años que hemos compartido, con muchas discrepancias y concordancias. Probablemente yo sea el miembro del equipo de dirección que más haya discrepado con Segundo, pero siempre hemos podido dialogar. Y creo que la universidad es eso: discrepancia, debate, diálogo... ese es el camino hacia la mejora. Quien me tacha de continuista está tratando de desvirtuar mi proyecto, porque no es ni continuista ni rupturista.

–¿Cómo actuará ante la caída de estudiantes en la universidad?

–Es parte de nuestros compromisos sociales. La universidad tiene que seguir dando las máximas oportunidades a los extremeños. Hay titulaciones que no tenemos y hay que hacer un estudio si interesa implementarlas o no, pero luego hay otras que tenemos y que nuestros estudiantes prefieren cursarlas fuera y aunque suele coincidir también la situación geográfica de la región, hay que intentar revertir esa situación con mejores campañas de difusión. Hay que dar un paso más, ir a los centros, hablar con las Ampas, apoyarnos en los profesionales de la comunicación...

–¿Hay que eliminar las carreras que tienen pocos estudiantes?

–No, eso no iría con nuestro carácter social, pero mejorarlas y hacerlas más atractivas sí. Y hay un ejemplo claro: cuando era decano, Física tenía un índice de acceso alarmante, no llegaba a los 10 alumnos, y hubo incluso un plan de la Junta para cerrarla pero el profesorado hizo una labor intensa y muy buena y 10 o 12 años después tiene lista de espera. Si la hubiéramos cerrado, ¿qué haríamos con los extremeños que quieren hacer Física? Pretendemos no cerrar ninguna titulación, todas se pueden revitalizar y las que tengan problemas hay que debatir con la sociedad.

–¿Qué opina de la formación online?

–Además de generar buenos profesionales, la universidad debe formar en otras habilidades para generar personas críticas, tolerantes, solidarias y eso la formación online no lo permite, por eso en los grados debe ser presencial pero en másteres y doctorados sí podría ser online o semipresencial y debemos hacerlos más atractivos para ganar alumnos.

–¿Qué ofrece a los estudiantes?

–Frenar esa sangría de alumnos e implicarlos para que participen en los órganos de gestión y de gobierno. No queremos que ninguno abandone los estudios por razones económicas y tenemos un programa cultural potente. Queremos que participen mucho más, que hagan más vida universitaria... Y cuando acaben su formación, que sigan sintiendo suya la UEx y fomentar su capacidad emprendedora no solo para crear empresas, también para que tengan una actitud creativa y proactiva en sus trabajos.

–¿Y a docentes e investigadores?

–Necesitamos rejuvenecer plantillas, incorporar profesorado joven que inicie la carrera. Queremos incorporar a los que han finalizado programas de investigación de excelencia, negociar un plan de jubilación anticipada para que ese relevo generacional se produzca cuanto antes y que el profesorado asociado sea realmente asociado porque hemos abusado de esa figura para cubrir puestos estructurales.

–¿Qué necesidades tiene el PAS?

–Es fundamental y queremos contar mucho más con ellos. Estamos en plena transformación hacia la administración electrónica y tenemos que conseguir una mejor formación y analizar si tenemos la estructura que necesitamos. Nos comprometemos a mantener un diálogo con todos sus miembros para que participen en la redacción de las normas.