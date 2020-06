La gestión sanitaria, las medidas para el nuevo curso o la subida de 2%, a debate en la Asamblea

La subida a debate? que debate, si la Junta ha decidido robar ese dinero pactado y firmado y se comprometió a pagarlo con carácter retroactivo ya que incumplió pagarlo desde y se ha aprovechado ahora aparte de no pagar la carrera robar ese dinero a los empleados públicos, dinero que se está pagando en toda España discriminando a los peor pagados de España hundiéndolos más. Se acabará pagando más el salario mínimo vital que a un empleado público acostumbrados a los insultos porque los ven privilegiados. Vara, Gil Rosiña, y compañía, no necesitan esa subida, la ganan en en media dieta de las que deben cobrar, ellos tienen salarios de máximo vital. Pero un grupo V que no llega a mil euros, sin antigüedad, alguien que comience a trabajar gana algo más de 900 euros. Sobre todo a ellos son los que perjudican. Vara no se cansa de aplaudir todo … aplaude también tu incumplimiento con el apoyo del silencio de algunos sindicatos afines que no hacen nada para evitarlo. Que vais a poner a debate si la portavoza ya dijo que era una decisión tomada sin vuelta atrás. Espero que haya huelga y se manifieste la gente por sus derechos si no prohíben también este derecho.