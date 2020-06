La Junta aplaza sine die la subida salarial del 2% a los funcionarios

Que no hay dinero, pero se resuelve pagando a personas por no trabajar y quitando salario a los que trabajan … ya sabemos que países utilizan ese sistema. Y los miles de millones que le van a caer a España a donde irán? no hay partidas para cubrir estos gastos extraordinarios sin tocar el sueldo de los trabajadores? claro que hay dinero, pero siempre pagan los mismos, que pensarán los trabajadores del SES? por poner un ejemplo. UGT y CCOO no moverán un dedo, podían empezar por quitarles los millones que le da el estado anualmente, ya habría un ahorro. Porque tienen que pagar la factura sanitaria las personas que con su trabajo ganan 1000 euros? y se llenan la boca con el ingreso minimo vital, que ayudas de aquí y allá … populismo y buenismo pero para lo que quieren. Que demuestren los sindicatos que sirven para algo, a ver si van a ser como la OMS que ni para prevenir la gravedad de una pandemia ha servido teniendo meses por delante. A ver que hacen los sindicatos, si unilateralmente se rompe un acuerdo y se lo pasa la junta por el forro, si tiene eso consecuencias o no. Por cierto se supone que la Junta recibirá millones de euros para salvar la crisis no? donde ira ese dinero entonces si los empleados pagan la factura? Supongo que para el nuevo contrato de telefonía del año que viene para los señores diputados y senadores. Habrá que guardar otra partida de 500000 euros en teléfonos y tablets que ya los tendrán obsoletos en enero.