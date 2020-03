La Junta subirá el 2% a los funcionarios pero suspende la carrera profesional

La Junta de Extremadura abonará a partir del mes de mayo la subida salarial del 2% a todos sus funcionarios y empleados públicos, pero dejará “en suspenso” el abono de la carrera profesional en la Administración General y la Sanidad y subirá a 19 las horas lectivas para los docentes de Secundaria a partir del próximo curso 2020/2021. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, se lo ha trasladado a los sindicatos CSIF, UGT y CCOO esta mañana en la Mesa General que se ha celebrado en Mérida, después de que el pasado viernes el Ejecutivo ya les anunciara en otra reunión que no podía afrontar esa subida si no se aplicaban otras medidas de ajuste porque la región no cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria (tiene un déficit superior al 1% del PIB).

Así, los 45.000 empleados públicos de la Junta cobrarán a partir de mayo y con carácter retroactivo desde el 1 de enero la subida salarial del 2%, que supondrá un coste de unos 50 millones de euros para las arcas autonómicas, con un incremento medio de las nóminas de unos 35 euros brutos al mes, 490 al año. Tras la reunión y ante las quejas de los sindicatos, Blanco-Morales ha reiterado que el incremento de los presupuestos autonómicos para 2020 en un 3,6% no es equiparable a lo que supone esa subida del 2%, que hace crecer el capítulo de personal en torno a un 8%, una cifra que en estos momentos no es asumible por parte de la Junta. Por ello se han planteado otros ajustes, que según la consejera deben aplicarse sobre el acuerdo que se firmó a nivel autonómico en el año 2018, cuando Extremadura “sí cumplía con las condiciones de estabilidad presupuestaria”.

Así, ha explicado que de todo lo que se acordó entonces “quedan en suspenso las medidas atinentes a la carrera profesional y la reducción de la jornada docente”, que pasará a 19 horas lectivas en Secundaria a partir de septiembre. Blanco-Morales ha recordado que los términos de este acuerdo estaban supeditados al cumplimiento de las obligaciones de estabilidad presupuestaria “y así fue firmado”. Por ello, ahora entiende que “las medidas de suspensión el acuerdo autonómico están acordes a lo pactado”. Ante este escenario, los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han mostrado su “profunda decepción” y han avanzado que tratarán de negociar un calendario de movilizaciones conjuntas en respuesta a estas “imposiciones” de la Junta de Extremadura.