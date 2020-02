Luis Cortés: "No nos iremos de Mérida sin que Vara nos dé soluciones"

El secretario de la organización agraria de La Unión, Luis Cortés, ha asegurado este jueves que los agricultores que mañana protestarán por los precios ruinosos del campo por las calles de Mérida no se marcharán sin compromisos y soluciones concretas por parte del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Cortés, junto a representantes de la Asociación del Sector Primario Extremeño (ASEPREX) y de la Asociación del Valle del Jerte han explicado hoy jueves los pormenores de la protesta convocada para mañana viernes en la capital extremeña, a la que espera que acudan entre 2.000 y 4.000 agricultores.

La manifestación comenzará en las inmediaciones del Centro Comercial Carrefour, para poner de manifiesto que este tipo empresas son "las que se quedan con el dinero de los agricultores" y terminará ante la sede de la Presidencia de la Junta, donde espera que les reciba Fernández Vara.

Luis Cortés ha indicado que los agricultores "están ya muy cabreados" y acuden con el ánimo de "exigir medidas concretas, no cariño" y ha advertido de que si mañana no hay un compromiso firme del presidente de aprobar medidas en el próximo Consejo de Gobierno "lo vamos a tener muy difícil para terminar la manifestación".

"No vamos a mandar a la gente a su casa con la sensación de que han hecho el ridículo en Mérida, preferimos que nos disuelvan", ha dicho Cortés, que ha insistido en que lo que los convocantes lo que hacen es "encauzar el cabreo de los agricultores y no los vamos a frenar, aunque tampoco los incitaremos, porque no hace falta".

El dirigente de La Unión ha señalado que están muy contentos de que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, diga que entiende las protestas de los agricultores y anime a seguir, pero "ese cariño" hay que plasmarlo en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ademas, ha criticado que Fernández Vara inste a las organizaciones agrarias a que le elaboren un documento con las reivindicaciones del campo para trasladarlas, a su vez, al Ministerio de Agricultura, cuando hay medidas que son de su competencia y puede aprobarlas en el Consejo de Gobierno.

Por ello, las organizaciones convocantes quieren entregarle a Fernández Vara un manifiesto en el que le exigen que "de manera inmediata" que empiecen a aparecer en el Diario Oficial de Extremadura medidas concretas, ya que entienden que es una cuestión "de voluntad política".

Aseguran que, al igual que Cataluña, Extremadura puede aprobar ayudas de mínimos para los sectores en crisis, competencias en seguros agrarios, en inspecciones para cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria o aplicar la Ley de la Competencia a través del Tribunal de Defensa de la Competencia.

"Si no hay solución a estos problemas los manifestantes se van a sentir muy cabreados. No venimos mañana a Mérida a pasearnos", ha advertido Cortés, que ha añadido que si no hay ese compromiso, a más tardar el próximo lunes volverían a convocar un nuevo acto reivindicativo.

"Hay que dejarse de banderas y logos"

Por su parte, Juan Pedro Almodóvar y Soledad Suárez, representantes de ASEPREX han alertado de que si no se adoptan medidas la España rural terminará desapareciendo "porque por mucho que se quiera trabajar en el campo no es atractivo" y han animado a participar "porque es una lucha de todos y hay que dejarse de banderas y logos".

Asimismo, José David Martín, de la Asociación del Valle del Jerte, ha puesto de manifiesto la dificultad de salir adelante con explotaciones de poco más de 1,5 hectáreas y sin una línea de seguros para zonas de montaña, como las que había.