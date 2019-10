Más de 7.500 firmas y una concentración piden que se frene este «museo del horror»

Las reacciones en contra de la idea de abrir en Olivenza un museo con la colección de trofeos del veterano cazador Marcial Gómez Sequeira no se han hecho esperar. Ya el domingo Podemos-IU se mostró en contra de que se destine dinero público esta cuestión y los posicionamientos en este sentido no se han hecho esperar. Una petición en la plataforma Change.org lanzada ayer mismo bajo el título ‘La no apertura del museo de los horrores’ acumulaba al cierre de esta edición más de 7.500 firmas contra la idea. «¿Estamos dispuesto a vender nuestra ética y valores por un puñado de turistas?», se pregunta el usuario que lanza la recogida de firmas, que recuerda que muchas de las especies abatidas por este «rico empresario condenado por defraudar a Hacienda» están en peligro de extinción. Por su parte, en Facebook se está moviendo una concentración contra este «museo del horror». Será el próximo 27 de octubre a las 12 de la mañana frente al Ayuntamiento de Olivenza.