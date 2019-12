La niebla provoca retrasos en los vuelos entre Madrid y Badajoz

La niebla ha impedido que el avión Madrid-Badajoz efectuara su salida a la hora prevista, 6.55 de la mañana. Dicho vuelo, que tenía que haber aterrizado a las 8.30 horas en Badajoz, es el mismo que después, a las 9.00, tendría que haber viajado desde el aeropuerto de la capital pacense hasta Barajas.

No obstante, según informan desde Air Nostrum, el vuelo saldrá cuando la situación meteorológica lo permita. "Si no ha salido ya, no tardará en iniciar su trayecto", han confirmado las mismas fuentes.