No os pido ningún milagro, simplemente os pido honestidad, sinceridad y trabajo». El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tiene claro que quiere un gobierno «en el que la gente se sienta reflejada» y así se lo hizo saber a los nueve consejeros (siete hombres y tres mujeres) que ayer tomaron posesión de su cargo, en un acto que tuvo lugar en el patio del claustro del Conventual Santiaguista de Mérida, que acoge la sede de Presidencia. Uno a uno, los titulares de las consejerías fueron pasando por el atril para prometer su cargo, ya que solo optó por la fórmula del juramento la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales.

Finalizado el turno de los consejeros, Vara tomó la palabra ante la presencia de autoridades políticas, civiles y mandos militares. Entre ellas, la presidenta de la Asamblea regional, Blanca Martín; la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; y el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra. También asistieron al acto familiares y allegados de los consejeros. En su intervención, el jefe del Ejecutivo regional avanzó que entregaría a los miembros de su gobierno y al resto de los altos cargos de la Junta un «manual de estilo» sobre «valores y principios», más allá de lo que representa el plan definido por el programa electoral y los compromisos adquiridos en el debate de investidura. Vara se dirigió a los consejeros para decirles que han sido elegidos «para servir, no para mandar». «Como decía Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir, y eso es algo que tenemos que tener siempre claro», destacó.

Para el presidente regional hay dos maneras de ejercer el liderazdo, una que es dando un puñetazo sobre la mesa y la otra predicando con el ejemplo: «La primera hace más ruido, pero la segunda llega más hondo y produce mejores resultados». «Quiero, en definitiva, que seáis un gobierno lo más parecido posible a como son los ciudadanos, un gobierno en el que la gente se sienta reflejada y un gobierno que se comporte de manera parecida a como se comporta la sociedad», manifestó el dirigente socialista.

Vara recordó a los consejeros que han sido elegidos por los ciudadanos «para gobernar el espacio público que compartimos, no para meternos en casa de la gente y decirles lo que pueden o no pueden hacer». «Nos han elegido para que Extremadura funcione mejor», enfatizó el presidente regional, quien considera «muy importante que los ciudadanos obtengan la respuesta adecuada, no la esperada, porque a veces hay que decir que no, pero hay que dar la respuesta».

«Seamos conscientes de que cuando uno es nombrado recibe el poder, pero no la autoridad, que se la gana uno todos los días con los que tiene alrededor y aquellos a los que sirven», puntualizó Vara. A su juicio, la política «se topó con la corrupción y tenemos que hacer un esfuerzo por hacer de la honestidad y de la ética pública nuestras verdaderas señas de identidad».

Otra de las peticiones que hizo Vara a los consejeros fue que cuidaran a su familia: «No quiero a gente trabajando hasta las 11 de la noche. Lo primero es el espacio íntimo y singular que representa la familia». Asimismo, el jefe del Gobierno regional les pidió que no fueran «necios», porque la necedad «tendría consecuencias muy negativas para los ciudadanos y ciudadanas». Por último, apeló a la «bondad» como principio de una política «honesta».

consolidación fiscal // En su intervención ante los medios, tras finalizar el acto, Blanco-Morales afirmó que sus tareas para la nueva legislatura son continuar con el proceso de «consolidación fiscal», el reconocimiento del empleo público, así como la «mejora de la administración al servicio de la ciudadanía». El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, asegura que trabajará para que Extremadura cuente con la «mejor sanidad» y unos servicios sociales basados en la «justicia social y no en la caridad». También convoca a los sindicatos para alcanzar acuerdos que posibiliten recuperar «la esencia de la atención primaria».

El exconcejal del Ayuntamiento de Mérida, Rafael España, que asume la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, y entra de nuevas en el Ejecutivo regional, agradeció la confianza depositada en él para afrontar este «atractivo reto». Asimismo, prometió «trabajo y muchísima ilusión» desde su nueva responsabilidad, que afronta en un «momento clave para el desarrollo económico de Extremadura». Por su parte, la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, destacó que sus objetivos son la estrategia contra la despoblación y la negociación de la Política Agraria Común (PAC), en la que se avanzará hasta que se constituya la comisión competente europea, en torno a noviembre, y en la que la «línea roja» será que no haya «ni un euros menos para la región».

EMPLEO DE CALIDAD // Para Esther Gutiérrez, que mantiene la Consejería de Educación y Empleo, la prioridad es seguir avanzando en la innovación educativa, así como ayudar a la creación de un empleo que sea de «mayor calidad» y que tenga una «baja temporalidad». En educación, afirmó, hay que avanzar en derechos, además de seguir trabajando en la atención a la diversidad y la inclusión. Con respecto al empleo, destacó que aunque el paro desciende, esto no es suficiente, y apuesta porque las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres.

La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Leire Iglesias, manifestó que trabajará durante esta legislatura para cumplir con el «llamamiento de la ciudadanía» para «mejorar» las comunicaciones y el transporte en la región, así como también para «ampliar» el parque de viviendas en la comunidad y fomentar la capacidad de acceso. Junto a España, también se estrena en el Ejecutivo regional la exedil de Navalmoral de la Mata Nuria Flores, que asume la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes con «ilusión y muchas ganas» de trabajar. Sobre sus competencias, la consejera destacó «el tremendo potencial cultural, turístico y deportivo» que tiene Extremadura.

Isabel Gil Rosiña, que mantiene Portavocía y se hace cargo además de la Consejería de Igualdad, considera «un honor» formar parte del ejecutivo de Vara, desde el que trabajará «con pasión por Extremadura» y siempre «de la mano de los colectivos» sociales a la hora de tomar las decisiones para «seguir mejorando la vida de los extremeños». La última en atender a los medios fue la consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, quien indicó que se marca como uno de los objetivos de su departamento durante esta legislatura trabajar por un modelo de desarrollo y de crecimiento «sostenible» para Extremadura.

agentes sociales // El nuevo Consejo de Gobierno de la Junta recibió ayer a los responsables regionales de los sindicatos y de la patronal, tras la primera reunión celebrada una vez finalizó la toma de posesión oficial de los miembros del ejecutivo. Tras salir de la reunión, la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, agradeció la «capacidad de diálogo» de la Junta y abogó por avanzar para llegar a la «igualdad real» con respecto al país. Por su parte, la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, trasladó al Consejo de Gobierno que esta legislatura tiene que ser «la del empleo». También apuntó que se debe trabajar mucho por las infraestructuras y la despoblación, ya que de ahí derivará que Extremadura sea una tierra de oportunidades a la que hay que sacar las «potencialidades».

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, dijo que la patronal estará con «lealtad» e intentará llegar a acuerdos tanto con la Junta como con los sindicatos, porque de ello «depende el futuro de Extremadura». Según recogió Europa Press, Peinado cree que va a ser «muy difícil» solucionar el problema del empleo si no se cuenta con una configuración del tejido productivo distinto al actual.