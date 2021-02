Los productores de tabaco claman por su futuro

Decenas de tractores han iniciado los cortes de tráfico en la autovía A-5 a la altura del kilómetro 174 para reclamar la continuidad de la región tabaquera las ayudas asociadas. El sector del tabaco asegura que sin esas ayudas "no hay futuro" y temen que la decisión pueda estar ya tomada desde el punto de vista técnico.

El primer corte se ha desarrollado sin incidentes aunque ha provocado restricciones de hasta tres kilómetros en los dos sentidos de la autovía, hasta los desvíos que se han habilitado y está controlando la Guardia Civil. Algunos manifestantes han tratado de retrasar la reapertura del tráfico sentándose en la calzada cuando se iba a dar paso ya a los vehículos retenidos.

Las organizaciones agrarias Asaja Extremadura, UPA-UCE y Cooperativas Agroalimentarias están llevando este viernes la primera de las tres jornadas de protesta que han convocado (hay otras previstas los días 5 y 12 de marzo) para reclamar que se garantice el futuro del sector tabaquero y no se elimine su región prioritaria de la próxima PAC, lo que supondría perder la mitad de las ayudas que reciben ahora mismo por hectárea y harían "inviable" el futuro de un cultivo en el que los costes de producción están ahora por encima del precio que se paga a los productores por el, según explican los afectados.

"No hay ningún cultivo que permita vivir a una familia con una explotación de 5 o 6 hectáreas como sucede con el tabaco", cuenta José Ángel Gismero, productor de Pueblonuevo de Miramontes con una explotación de 35 hectáreas den las que además de tabaco también cultiva pimiento para pimentón. "De las 35 hectáreas 30 son de tierras en alquiler. No me puedo plantear cambiar a otro cultivo como los nuevos de almendro porque sería imposible afrontar así algo a largo plazo", afirma.

"El tabaco nos lo pagan a 2,40 euros el kilo, pero producirlo cuesta 2,70. La diferencia nos la costea ahora la ayuda. ¿Cómo lo vamos a hacer sin ayudas? ¿Se han planteado que además de cultivar también necesitamos comer?", pregunta Vanaica Sanchez Martín, productora de Tiétar que gestiona una explotación familiar como cuarta generación. Está en la protesta con su hijo Pablo, de 5 años, que ha acudido con su tractor de pedales. "Si nos dejan, él será la quinta generación", afirma señalando al niño.

Los cortes de carretera serán intermitentes, de unos 20 minutos, previsiblemente hasta las 16.00 horas según la autorización de la Delegación del Gobierno. En la protesta están autorizados a participar 200 tractores y 90 personas como máximo, debido a los protocolos anticovid.

"La Union Europea ha dicho que cada estado miembro es soberano para decidir el número de regiones agronómicas a efecto de la reforma de la PAC. Si Europa no lo impide y Vara lo pide, el señor Pedro Sanchez es el único responsable de decidir si continúa la región tabaquera", ha señalado el presidente de Asaja Extremadura Ángel García.

"No vamos a permitir que un sector como el tabaco, que mantiene a 1.200 agricultores y a más de 4.000 familias en una zona que no tiene alternativas, se desmantele por una decisión técnica tomada desde un despacho", ha reivindicado por su parte Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE.

El presidente de las Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Pacheco, ha reclamado que "de una vez por todas el ministro de Agricultura dé certezas al sector y garantice el mantenimiento de la región 24".