Recurren la decisión de la UEx de no hacerles profesores eméritos

El pasado 18 de julio el Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura (UEx) votó (una treintena de miembros de los 65 que son en total) en contra de las solicitudes de tres docentes universitarios que querían convertirse en profesores eméritos. Unos diez días después, dos de estos tres solicitantes, en concreto el exrector César Chaparro y el catedrático Ricardo Luengo, presentaron ante la UEx sendos recursos de reposición contra la decisión adoptada, que se abordará hoy en un consejo de gobierno extraordinario que la universidad ha convocado en Badajoz.

El tercer solicitante, Antonio Viudas Camarasa, asegura que se siente «agraviado» porque no ha recibido la notificación oficial en el que se le informa de que su solicitud ha sido rechazada y, «por tanto, no he podido presentar el correspondiente recurso de reposición en tiempo y forma si así lo hubiera estimado oportuno», asegura el profesor. Por eso considera que tratar hoy de nuevo este asunto en consejo de gobierno extraordinario «genera un agravio comparativo ante la ley al no poder ejercer los tres solicitantes los mismos derechos en equidad e igualdad de condiciones». De hecho, el acta oficial con las decisiones que se aprueban en consejo de gobierno no se ratifica hasta la siguiente reunión de este órgano y hoy es el primero desde el pasado 18 de julio. «Me dejan desamparado y sin derechos», insiste Viudas.

En el consejo extraordinario de hoy se analizarán los recursos interpuestos por Chaparro y Luengo y se aprobarán, «si procede tras resolución de recursos», las solicitudes de profesores eméritos, lo que supone que si se estiman los informes jurídicos elaborados por la UEx tras los recursos, se procederá a una nueva votación.