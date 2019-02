Sanidad pagará en abril el 35% de la carrera profesional a fijos e interinos

El desbloqueo de la carrera y el desarrollo profesional está más cerca en el Servicio Extremeño de Salud (SES). La Mesa Sectorial de Sanidad acordó ayer el pago de este complemento en tres años –la administración quería hacerlo en cuatro inicialmente, como ya informó este diario la semana pasada–. De este modo, en la nómina de abril se abonará el 35% del nivel que tenga reconocido cada empleado, en el 2020 se pagará otro 35% y en el 2021 se abonará el resto, el 30%, que supondría ya estar al día en el abono de este complemento.

El SES encabeza así el desbloqueo de la carrera y el desarrollo profesional en el conjunto de la administración extremeña. Además este acuerdo, que se cerrará definitivamente en una próxima mesa sectorial previsiblemente la próxima semana, será de aplicación también para el personal interino del SES que hasta ahora tenía el reconocimiento pero no recibía el pago hasta que no se convirtiera en funcionario. Los sindicatos valoran el desbloqueo aunque querían que el complemento se regularizara en menos tiempo. Aún, así, desde UGT advierten de que no firmarán el acuerdo si se mantiene el pago completo del cuarto nivel de desarrollo el próximo abril, tal y como tiene previsto el SES.