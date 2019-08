«Si a Monago le preocupa la falta de gobierno, que hable con Casado»

La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha planteado este que si el presidente regional del PP, José Antonio Monago, está preocupado por la falta de gobierno, que se lo diga a su líder, Pablo Casado.

Monago expresó el miércoles su «preocupación» por que el gobierno siga en funciones, por lo que pueda pasar con el presupuesto para las obras del AVE, con el plan especial de empleo para Extremadura que tanto se pidió a Mariano Rajoy o la subida de las pensiones.

Ante esto, Gil Rosiña ha invitado a Monago a dirigirse a Casado para decirle lo que significa no tener gobierno en España y no tener Presupuestos Generales del Estado. No obstante, ha aclarado que las inversiones de Adif para la alta velocidad se siguen ejecutando con independencia de los presupestos estatales, por eso le «da pena que (Monago) haya interrumpido las vacaciones para decir semejante tontería».

En este sentido, ha recordado los 20 millones licitados hace un mes para las estaciones de Badajoz y Mérida, y más recientemente las de Cáceres y Plasencia.

«Vamos a buen ritmo», según Gil Rosiña, que ha asegurado que se están cumpliendo los plazos que ha pedido la Junta, que seguirá hablando y reclamando a Madrid según lo acordado por el Pacto por el Ferrocarril de Extremadura, informa EFE.

En materia de transporte de viajeros por carretera, ha asegurado que el cambio de empresa concesionaria en algunas líneas tras la salida de Leda no ha provocado «ninguna incidencia relevante».

También se ha referido a la posibilidad de descentralizar las instituciones del Estado y trasladarlas desde Madrid a otras provincias como medida para combatir la despoblación, un asunto que se abordó el martes entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y colectivos de la España vaciada.

Vista la idea de forma aislada la medida no le parece mal, y de hecho ha apuntado que ya se ha dejado caer en otras ocasiones, pero ha insistido en abordar la despoblación de forma «transversal e integral».

Gil Rosiña, que ha recordado que Ciudadanos acaba de proponer una comisión de estudio en Extremadura, ha considerado que «el tiempo del diagnóstico ya terminó», porque ya hubo una hace unos años en el Parlamento regional con la participación de los expertos.

A su juicio, el Gobierno y las comunidades autónomas primero se tienen que poner de acuerdo y planificar juntos, y, de forma paralela, la Junta debe descender a hablar con las diputaciones provinciales y con los grupos de acción local.