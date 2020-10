Sin noticias del AVE que conectará la región con Toledo

Ni un solo euro. No hay nada presupuestado para el tramo de vía necesario para que la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura pueda, efectivamente, denominarse así. El trayecto que discurre entre el límite de la provincia de Cáceres y Toledo (concretamente Pantoja) no tiene cabida en los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Si bien hubo un leve empujón al salir a exposición pública el estudio informativo de este trazado, también es cierto que de ahí no va a pasar. No va a haber más avances este año. Ni tampoco el que viene.

La vía rápida que conectará Badajoz y Atocha se divide en tres partes. La primera transcurre entre la capital pacense y Plasencia. Las obras ya deberían estar listas y la electrificación a punto, pero se atrasaron de nuevo los plazos para que la nueva plataforma sea de doble vía en todo el recorrido. Se espera que a final de año estén listos todos los trabajos y que en 2021 ya funcionen las catenarias. Al menos ese es el último compromiso.

La segunda parte de esta línea de alta velocidad va desde Plasencia hasta Talayuela. Todos los tramos que la componen ya están en marcha pero no hay una fecha de finalización de las obras.

Tanto para la primera fase como para esta segunda sí hay cuantías económicas reservadas. De hecho, entre ambas se llevan gran parte del dinero que llegará del Estado a la región desde los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

Concretamente son 117,6 millones, 21,8 para la provincia de Badajoz y 95,8 para la de Cáceres; es aquí donde más trabajos quedan pendientes, incluyendo la electrificación, de la que todavía no hay proyecto a la vista.

¿Y qué ocurre con esta tercera parte de la alta velocidad entre Talayuela y Pantoja, desde donde la vía se uniría al AVE que viene de Toledo para llegar hasta Atocha? Solo hay un pequeño tramo que está actualmente electrificado, entre Madrid y Humanes. Pero en el resto de tramo, que discurre principalmente por Castilla-La Mancha, el proyecto va a cámara lenta.

¿Qué pasará entonces si, por fin, hay alta velocidad en todo el recorrido extremeño y el trazado manchego sigue parado? Desde Adif ya han explicado que existen trenes híbridos (que funcionan con diésel y con electrificación) que permitirán completar ese recorrido. Eso significa que se necesitarían nuevos trenes. Bien trayéndolos de otras comunidades o bien adquiriendo nueva maquinaría.