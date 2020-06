Suben un 48% las multas por exceso de velocidad pero bajan por alcohol y drogas

Crecen las multas de tráfico en Extremadura. Hasta un 31% más se interpusieron en total el año pasado, pasando de las 112.000 registradas durante el año 2018 a las 147.000 contabilizadas en el 2019. Entre las razones que explican esta evolución al alza está el incremento del 48% de las multas por exceso de velocidad al volante, las que más crecen en la comunidad. Si en el 2018 se interpusieron 66.310 sanciones por superar los límites permitidos, en el 2019 se registraron 98.405.

Estos datos forman parte del informe ‘Radiografía de las Multas en España en 2019’, realizado por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que muestra que a nivel nacional hubo un incremento de casi el 10% en la totalidad de las multas (más de 4,5 millones, unas 500 cada hora). El estudio está realizado con datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y contempla la evolución anual de una veintena de motivos distintos por los que se sanciona a los conductores de la región.

Cambio normativo

Entre ellos, pisar de más el acelerador es la principal causa de sanción, ya que supone el 66,7% del total de las multas interpuestas en la comunidad. Según el informe, durante el año pasado se registraron 32.000 más por exceso de velocidad. Este incremento coincide con la entrada en vigor del límite de 90 kilómetros/hora a finales de enero del 2019, una medida que supuso reducir la velocidad máxima de hasta 100 kilómetros por hora en más de 600 kilómetros en una quincena de carreteras convencionales (autonómicas como la Ex-206 o la Ex-107 y estatales como la N-523, que une Cáceres con Badajoz, la N-432, la N-630 o la N-110, entre otras) de Extremadura. Desde Automovilistas Europeos Asociados aseguran que ya advirtieron de que este aumento de sanciones por sobrepasar los límites sería una de las consecuencias generales del cambio de normativa.

No obstante, además de los excesos de velocidad, hay otras infracciones cuyas sanciones también crecieron en el último año. No pasar la ITV fue una de ellas, con un incremento del 5% (de las 14.338 multas de 2018 a las 15.086 en 2019) y preocupa especialmente el incremento de las relacionadas con el uso del cinturón. El año pasado se interpusieron 5.441 multas por no usar este dispositivo de seguridad dentro del vehículo, un 38% más (en el 2018 se registraron 4.170 sanciones por este motivo).

El uso indebido del teléfono o de otro dispositivo electrónico al volante también hizo crecer las infracciones un 18% (de las 3.118 multas en 2018 a las 3.696 en 2019) y las relacionadas con la falta de seguro del vehículo también se incrementaron un 5% en el último año (de 2.886 a 3.033).

Los datos que mejoran

En el lado opuesto, el informe de Automovilistas Asociados Europeos también contempla que hay otra serie de infracciones cuya actividad sancionadora se ha reducido en el último ejercicio. Es el caso de las relacionadas con la conducción bajo los efectos de las drogas o del alcohol con medio millar de multas menos en un año. Se registraron 3.044 sanciones en 2018 y 2.544 en el último ejercicio completo, lo que supone una reducción del 16,4%. Asimismo, durante el 2019 también bajaron las multas por conducir con el permiso caducado (casi 200 infracciones menos, un descenso del 9%), por realizar paradas y estacionamientos prohibidos (un 10,9% menos) y por llevar en el vehículo un alumbrado inadecuado (18% sanciones menos).