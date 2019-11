Tenorio y la plantilla acercan posturas y buscan un acuerdo esta semana

Hay un acercamiento entre el comité de huelga de Ambulancias Tenorio y la dirección de la empresa. Los responsables de la concesionaria del transporte sanitario en la región se sentaron ayer a la mesa de negociación con una propuesta que mejora las condiciones de las anteriores, asume los principales cambios que demandaban los trabajadores y adquiere además el compromiso de llevar a cabo los cambios desde el día 1 de diciembre. Y todo eso ha abierto una vía de consenso que ayer valoraban los sindicatos de forma positiva, aunque con cautela, porque aún deberán estudiar a fondo las propuestas y debatirlas en una reunión entre el comité de huelga y los dos comités provinciales de empresa que tendrá lugar mañana viernes.

Por el momento la huelga siegue en pie, pero en ese encuentro del viernes se estudiará el acuerdo que se ha puesto sobre la mesa y también si se mantiene la huelga indefinida en marcha o hay margen ya para desconvocarla. «De momento la empresa asume los ocho puntos que habíamos reclamado y es un punto de inicio en busca de un acuerdo», reconoce Antonio Baños, representante de CSIF y presidente del comité en Cáceres.

8 puntos / El punto de partida de la reunión de este miércoles fueron las ocho cuestiones que los trabajadores habían solicitado en la tregua que se acordó el 5 de noviembre y que no se habían llevado aún a cabo al cien por cien. El más destacado para los representantes del comité de huelga es que la empresa reconvertirá en indefinidos el 80% de los contratos eventuales y en prácticas y que se readmitirá a la mayor parte de los trabajadores a los que no se han renovado los contratos. También se pondrán en marcha mejoras organizativas en las zonas según las deficiencias detectadas en las reuniones que han llevado a cabo y se implantará un mínimo de 2,5 trabajadores en los Puntos de Atención Continuada (PAC) tal y como demandan los trabajadores. Sobre este último punto, en todo caso, es sobre el que los representantes sindicales reclaman a la empresa un compromiso firme. «Porque fue una medida que ya se planteó en mayo y desconvocamos la primera huelga, que en agosto no se había cumplido aún y que no se ha llegado a cumplir», recuerda Aureliano Pérez, de UGT. El comité valoró además que la empresa pusiera ayer sobre la mesa la documentación que habían solicitado en este tiempo sobre planillas y contratos, junto a los compromisos.

Ultimátum / «Esta es la última oferta. No vamos a poner más sobre la mesa, por lo que les pedimos que la estudien bien, que nos consulten las dudas que tengan y que tengan en cuenta que no podemos poner más sobre la mesa. Es este acuerdo o vivir en el desacuerdo hasta el final», advirtió Javier Sánchez, gerente de Ambulancias Tenorio. La empresa considera que la propuesta que trasladó ayer al comité «mejora la última oferta» y por tanto solo cabe para ellos que se desconvoque la huelga y se mantenga la vía de la negociación.

Junto a la propuesta sobre la huelga, la empresa ofreció también ayer a los trabajadores comenzar a negociar el próximo lunes el nuevo convenio colectivo. El documento estaba ya en plazo de revisión pero Ambulancias Tenorio se había negado a sentarse a negociar mientras se mantenga el escenario de huelga.