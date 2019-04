Vara rechaza entrar en "polémicas absurdas" sobre los conquistadores extremeños

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha rechazado entrar en "polémicas absurdas" sobre los conquistadores extremeños por tratarse esta temática de "hechos históricos".

Sobre la inauguración en Medellín de un congreso sobre la figura del conquistador Hernán Cortés y cómo considera que se debe abordar la figura de los conquistadores extremeños, Vara ha dicho que la cita supone "un extraordinario congreso que dispone además de un elenco de ponentes de primer nivel" para "analizar hechos históricos".

En este sentido, ha considerado que "en las polémicas absurdas mejor no entrar", en alusión al papel de los conquistadores extremeños de América, y ha defendido que en la actualidad la relación con América Latina se desarrolla "en pleno plano de colaboración, de cooperación y de normalidad".

"Nosotros hace ya muchos años que bajamos a los conquistadores de los caballos y nos relacionamos con América Latina en pleno plano de colaboración, de cooperación y de normalidad", ha dicho el presidente extremeño a las preguntas de los medios en Mérida.

"No voy a entrar (en polémicas), primero porque no es mi estilo y segundo porque creo que no conduce a nada el entrar en debates estériles que son absolutamente falsos", ha añadido Vara, quien ha incidido en que la figura de los conquistadores "es un hecho histórico que se va a analizar en el contexto de un magnífico congreso que tiene unos extraordinarios ponentes", ha manifestado.

Ha insistido en recalcar que los hechos históricos hay que analizarlos en el contexto de congresos como el que se celebra hasta el 6 de abril en Medellín y Trujillo, los municipios extremeños en los que nacieron Hernán Cortés y Francisco Pizarro.

La figura del conquistador de México será analizada durante estos días por historiadores tan prestigiosos como el francés Christian Duverger, los mexicanos Alicia Mayer y Rodrigo Martínez Baracs, o el español Martín Almagro.