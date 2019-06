Blancanieves y decenas de enanitos: la juerga viral de un equipo de fútbol en Mallorca

Con la llegada del calor y a escasos días del verano, las imágenes de turistas alemanes e ingleses en las playas de las Islas Baleares, especialmente en Ibiza y Palma de Mallorca, proliferan en las redes sociales.

Con el paso del tiempo parecen no sorprender, pero este año el pistoletazo de salida a las fiestas de Magaluf han tenido a unos protagonistas muy llamativos.

Con una sola mujer ejerciendo de Blancanieves y decenas de hombres vestidos de enanitos, los jugadores del equip alemán de fútbol VfB 03 Hilden, de la quinta división, han llenado de diversión las redes sociales.

La 'rebelión enana', como así la han denominado, llegó directamente al aeropuerto de Palma en forma de fiesta y al ritmo de una canción puramente futbolera en la que se alega a los hermanos Touré, Yaya y Kolo, cuando bajan los brazos hacia el suelo o cuando suben para saltar y darlo todo en la cinta mecánica.

VfB 03 Hilden are still going strong! 😂😂😂👌 pic.twitter.com/pfsGPRr54W