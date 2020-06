Un empresario británico denuncia a Maluma por incumplir un contrato

Maluma ha sido denunciado por un empresario británico que asegura que la estrella del reguetón no cumplió con lo que habían acordado para que el colombiano actuara en su boda, ha señalado este jueves 'TMZ'.

Richard Caring, que es el propietario de los clubes Soho House y los restaurantes The Ivy, defiende en su demanda que el intérprete y su equipo exigieron un millón de dólares, el doble de lo acordado inicialmente, y que no le han devuelto los 375.000 dólares (334.000 euros) que asegura haber pagado como entrada. "Por tratarse de un asunto legal, al momento no emitiremos comentario al respecto", han afirmado este viernes a Efe los representantes del artista.

Según el citado portal de noticias, a partir de lo expuesto por el empresario en su denuncia, Caring quiso contratar a Maluma para su boda ya que su prometida es fan del colombiano. La ceremonia se iba a celebrar en la República Dominicana el 7 de noviembre del 2019, pero posteriormente fue aplazada a junio de 2020 en Roma.

Ver esta publicación en Instagram Esperándote... ☔️ Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 23 Jun, 2020 a las 2:00 PDT

Caring sostiene que había aceptado las peticiones de Maluma cuando la boda iba a ser en República Dominicana: medio millón de dólares (445.000 euros) de caché, un vuelo privado para el cantante, la estancia en un hotel de lujo y 37 billetes de avión (5 de ellos de primera clase) para el equipo del músico.

Una vez retrasada la boda, el empresario, siempre según su versión, contactó con los representantes del cantante para conocer su disponibilidad y, dado que todo parecía ir bien, transfirió 375.000 dólares como primer pago.Pero Caring asegura que entonces el equipo de Maluma le dijo que "no permitirían" que el reguetonero actuara en su ceremonia salvo que accediera a pagar un millón de dólares en lugar de los 500.000 dólares iniciales.

Caring sostiene que los representantes le pidieron el doble de lo acordado en primer lugar debido a que la boda interfería en los planes de la gira europea que tenía prevista Maluma para el verano, que fue finalmente aplazado hasta 2021 por la pandemia del coronavirus.

El empresario no accedió a esa propuesta y pidió sin éxito a Maluma que le devolviera los 375.000 dólares iniciales. Caring exige en su demanda que se le devuelvan esos 375.000 dólares más una indemnización.