Feliciano López y Sandra Gago se compometen

Aún no se conoce la fecha, pero según ha publicado en exclusiva este miércoles la revista 'Hola!', el tenista Feliciano López y la modelo Sandra Gago ya están oficialmente prometidos. según la publicación, el deportista le pidió matrimonio esta Navidad con un anillo de oro blanco y diamantes. El día de Reyes fue la fecha elegida por la pareja para comunicárselo a sus amigos y familiares.

La pareja lleva saliendo poco más de un año. Será la primera boda para la joven, de 23 años, y la segunda para Feliciano, de 37 años, después de su sonado divorcio con Alba Carrillo. El pasado 31 de diciembre, el propio Feliciano confesaba, a través de las redes sociales, la felicidad que le había aportado la joven a su vida después de una relación fallida con Carrillo. "Pues no ha estado mal el 2018 , ¿no??? Ese momento en que te das cuenta de lo afortunado que eres y solo puedes dar gracias por tener al lado una persona como ELLA…. Este año que dejamos atrás es solo un pequeño anticipo de todo lo bueno que nos queda por vivir, así que prepárate...", escribió en su Instragram, donde han ido dejando muestras de sus viajes juntos.

Sandra Gago, estudiante de periodismo, le ha acompañado a muchos de los torneos en los que ha participado. "De momento no me veo vestida de novia, aún nos estamos conociendo y es muy pronto todavía para hacer planes", decía ella la primavera pasada en Barcelona Gago, donde desfiló en la Bridal Fashion Week contratada por la firma Jesús Peiró, que cumplía su 30º aniversario. Sobre cómo sería su boda, la modelo tenía claro entonces que sería una ceremonia "muy tradicional, sencilla". "Llevaría un vestido muy cómodo y me gustaría que fuera por la iglesia, pero ya se verá. Soy muy joven todavía".