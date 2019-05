Keira Knightley espera su segundo hijo

La actriz británica Keira Knightley, de 34 años, está embarazada de su segundo hijo junto a James Righton, cantante de 35, con quien mantiene una relación desde hace seis años. La protagonista de 'Colette' se ha dejado ver embarazada en París durante un cóctel ofrecido por la firma Chanel, firma de lujo de la que ella es embajadora. La pareja ya tiene una hija de 4 años llamada Edie.

Knightley criticó en otoño a la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, por la manera en que afrontaba sus partos y su recuperación. ¿Cómo es posible que Kate Middelton a las pocas horas del parto tenga un aspecto tan radiante? se preguntaba en el libro 'Feminists Don't Wear Pink and Another Lies', publicado recientemente por la escritora y fundadora de The Pink Protest, Scarlett Curtis.

CRÍTICAS A LA DUQUESA DE CAMBRIDGE

En ese ensayo, Keira Knightley criticó la perfecta apariencia de la duquesa de Cambridge tras dar a luz a sus tres hijos y contó cómo fue el nacimiento de su hija, que se produjo en un hospital de Londres casi en paralelo al de la princesa Carlota. "Mi vagina se partió. Saliste con los ojos abiertos. Los brazos hacia arriba. Gritando. Te pusieron sobre mi, cubierto de sangre, con tu cabeza deformada. Moviéndote, jadeando, gritando", escribe Knightley en el ensayo.

Knightley recordaba que las apariciones de la duquesa de Cambridge al salir del hospital, poco después de dar a luz a sus hijos, son muy diferentes a la forma en la que ella vivió la experiencia de su primer embarazo. "Kate. Siete horas después de tu lucha con la vida y la muerte, siete horas después de que tu cuerpo se haya abierto y haya sangrado, de que la vida sale a gritos. No lo muestres. No lo digas. Quédate ahí con tu niña y te disparará un grupo de fotógrafos hombres". Knightley ha reconocido que pasó por varios episodios de estrés traumático durante su juventud a causa de la fama.