Lady Gaga manda señales de su marca de belleza Haus Beauty

Lady Gaga, que acaba de iniciar su esperada serie de shows en Las Vegas tras su exitosa incursión en el cine con el filme "A Star Is Born", ingresó en el negocio de los cosméticos y lanzó un sitio web bajo el nombre de Haus Beauty.

Si bien el sitio de la cantante y actriz de 32 años está actualmente en blanco, los seguidores de la artista neoyorquina pueden ingresar a su dirección de correo electrónico en lo que parece ser una lista de registro de alertas.

La compañía de la cantante, Ate My Heart Inc., había presentado la marca comercial de Haus Beauty en febrero pasado. En ese momento se había anunciado que cubriría desde cosméticos y cuidado de la piel hasta perfumes y maquillaje. Sin embargo, desde entonces no ocurrió nada al respecto, hasta ahora que parece que la cantante, cuyo verdadero nombre es Stefani Germanotta, activará nuevamente el proyecto.

De esta manera, se unirá a una larga lista de celebridades que lanzaron su línea de productos de belleza, como 'Honesto Beauty' de Jessica Alba, 'Flower Beauty' de Drew Barrymore, la colección 'Inglot' de Jennifer Lopez, el cuidado de la piel 'Paris Hilton' de Paris Hilton, y 'Kim The Beauty' de Kim Kardashian, entre otras.

UN AÑO PROMETEDOR

La prensa local asegura que 2019 podría ser el gran año de la cantante de "Born This Way", podría ganar un Globo de Oro por el filme "A Star Is Born" (2018) y ser nominada a un Premio Oscar por la misma película. Lady Gaga acaba de iniciar el último fin de semana su residencia en el MGM Grand en Las Vegas, donde encontró su pico máximo de emoción en el momento de entonar "Shallow" (del filme "A Star Is Born"), cuando comenzó a llorar.

En medio de la canción, Gaga se detuvo intentando contener las lágrimas, momento en que los fanáticos la apoyaron vivamente para que continúe en medio de la emoción. "Durante mucho tiempo me sentí muy incomprendida", dijo antes de iniciar la canción. "Pensaban que la forma en que vestía, hablaba, actuaba era llana, superficial, pero esta mierda es muy profunda. Los quiero mucho. Estoy muy orgullosa de ser la estrella de todos ustedes".

A raíz de la filmación de la película de Bradley Cooper, y luego por la promoción de la misma a nivel mundial, la artista estuvo varios meses alejada de los escenarios. El tour "Enigma" consistirá en una serie de 27 conciertos a lo largo del año, hasta noviembre próximo.