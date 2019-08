Liam Hemsworth: "Le deseo a Miley que sea feliz"

Un par de días después de que el portavoz de la cantante Miley Cyrus anunciara al mundo que la artista se divorciaba del actor Liam Hemsworth solo ocho meses de su boda, el actor se encuentra en Byron Bay (Australia), con su hermano Chris, su esposa Elsa Pataky y los hijos de la pareja.

El actor ha tirado de redes sociales para mandar un comunicado junto con una foto de una idílica puesta de sol: "Escribí una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro. Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor". Según fuentes próximas a la pareja la ruptura se produjo hace más de dos meses.

Según la prensa australiana, la imagen de Liam Hemsworth es la de un hombre deprimido. La relación con Miley Cyrus se ha roto en un momento en el que, además, ha aparecido unas imágenes de la artista con la bloguera Kaitlynn Carter besándose en una barco en el Lago Como, en Italia.

Miley, por su parte, también tiraba de redes sociales para hablar con metáforas de la ruptura. "No luches contra la evolución, porque nunca vencerás. Como la montaña en la que me encuentro, la cual una vez se encontró bajo el agua, conectada con África, el cambio es inevitable... Mi padre siempre me dijo que la naturaleza nunca se apresura, pero que siempre hace las cosas a tiempo. Saber que eso es cierto llena mi corazón de paz y esperanza. Se me ha enseñado a respetar el planeta y sus procesos, y por eso yo me comprometo a hacer lo mismo conmigo misma", dice el texto que la artista, de 26 años, ha compartido en Instagram.

Amo como aprendes y creces

Aunque su relación ha sido intermintente, la ruptura ha sorprendido a muchos. En enero, el día del 29 años cumpleaños de Liam , Miley Cyrus le declaraba su amor con unas emotivas palabras publicadas en sus redes sociales. "Cuando nos conocimos tenías 19, y hoy tienes 29...Pensé que podría compartir algunas de mis cosas favoritas sobre mi hombre favorito en honor a este día tan especial", comienza la carta de la artista. "La forma en que me miras, la forma en que miras a nuestros perros, nuestros cerdos, nuestros caballos, nuestros gatos, nuestros peces. La forma en que miras a tu familia, tus amigos, a los extraños, a la vida…", continúa. Y añadía: "Amo la forma en que miras el océano y la forma en que te tomas tu tiempo. La forma en que sales fuera cuando pregunto “qué tiempo hace” en vez de mirarlo en tu teléfono. […] Amo como aprendes y creces. Amo escribir canciones sobre ti en el piano. Amo cómo me dejas ser yo. Pero simplemente…te amo. Incondicionalmente". El pasado 23 diciembre se dieron el “sí, quiero” en una boda secreta, sencilla y familiar en la casa de la cantante en Franklin, Tennessee, ya que la vivienda que comparten en Malibú, y donde ambos querían celebrar ese día tan especial, quedó devastada por los incendios de California.