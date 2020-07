Mackenzie Scott dona 1.400 millones de euros a causas benéficas

MacKenzie Scott, exmujer del presidente de Amazon, Jeff Bezos, ha donado 1.400 millones de euros de su fortuna a distintas causas benéficas como la desigualdad racial, los derechos LGBTQ, la salud pública, el cambio climático y los derechos LGBTQ, según ha anunciado en las redes sociales.

Scott, se comprometió a donar la mayor parte de su fortuna valorada en 46.500 millones de euros, después de su divorcio con Bezos, el hombre más rico del mundo, que la dejó con una participación del 4% en Amazon.

"El año pasado me comprometí a devolver la mayor parte de mi riqueza a la sociedad que ayudó a generarla, a hacerlo de un modo cuidadoso, a empezar pronto y a mantener la promesa hasta vaciar la caja fuerte. No tengo dudas de que la riqueza personal de cualquiera es el producto de un esfuerzo colectivo y de estructuras sociales que dan oportunidades a ciertas personas y obstáculos a innumerables otras", comienza diciendo en su publicación.

"Como muchos, he visto la primera mitad del 2020 con una mezcla de desamor y horror. La vida nunca dejará de encontrar nuevas formas de exponer las inequidades en nuestros sistemas; o de hacernos ver el hecho de que una civilización tan desequilibrada no solo es injusta, sino también inestable. Lo que me llena de esperanza es la idea de lo que vendrá si cada uno de nosotros reflexiona sobre lo que podemos ofrecer", escribió en referencia a la pandemia del covid-19. Y añadió: "Quienes estén preocupados por los eventos recientes pueden establecer conexiones entre los privilegios de los que han disfrutado y los beneficios que han dado por sentado. A partir de ahí, muchos elegirán compartir algo de lo que tienen con personas cuya participación equitativa es esencial para la construcción de un mundo mejor".

Following up on the commitment I made last year to give away the majority of my wealth in my lifetime: https://t.co/Ocb8eU5UR1. (Note my Medium account is under my new last name -- changed back to middle name I grew up with, after my grandfather Scott.)