Miguel Bosé comparte imágenes con sus dos hijos en el Caribe

Miguel Bosé intenta pasar página después de un complicado 2018 en el que se separó del escultor Nacho Palau tras 26 años de relación y se mudó a México con dos de sus hijos.

Este domingo, el artista ha publicado unas fotos a bordo de un barco en el que aparece disfrutando de sus dos hijos pequeños. "Tiempo de amores, de familia", ha escrito el cantante junto a la primera imagen en blanco y negro, en la que los dos niños contemplan el la inmensidad del mar Caribe mientras su padre, a su lado, conversa con ellos. En otra sostiene en brazos a uno de los pequeños con el mensaje de "amores".

Ver esta publicación en Instagram Tiempo de amores, de familia… #MB Una publicación compartida de Miguel Bosé Oficial (@miguelbose) el 19 Ene, 2019 a las 12:54 PST

El intérprete ha pasado las fiestas de Navidad en el Caribe con su madre, Lucía Bosé, que reside largas temporadas con su hijo establecido ahora en México desde el verano tras dejar Panamá a donde se mudó inicialmente con Nacho Palau, su expareja y con quien ha criado a sus cuatro hijos. Tras la separación, Bosé se ha hecho cargo de los dos niños más pequeños y Palau de los otros dos.

"MEDIDAS CAUTELARES"

Palau interpuso una demanda contra Bosé, que fue admitida a trámite el mes de noviembre, según ha señalado el despacho de abogados valenciano Ortolá Dinnbier, especializado en asuntos de familia. La demanda fue presentada el pasado octubre ante la jurisdicción civil "en defensa de los derechos e intereses de sus hijos".

El despacho ha confirmado que Palau pide "acciones de filiación paterna no matrimonial", así como el establecimiento de medidas paternofiliales de hijos no matrimoniales". También exige el reconocimiento y fijación de un derecho de relación de allegados", y solicita "medidas cautelares para el establecimiento urgente de visitas y alimentos". Es decir, que Palau pueda ver a los hijos de Bosé gracias al término de "apego" que contempla en Código Civil, ya que los cuatro hijos se criaron en un ambiente de familia desde que nacieron. De momento, Bosé no se ha pronunciado sobre este asunto.