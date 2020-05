Mike Thyson rememora cuando pilló a su exmujer en la cama con Brad Pitt

El exboxeador estadounidense Myke Tyson, de 53 años y estrella de los cuadriláteros en los años 80 y 90, ha recordado en un 'talk show' de la televisión americana una anécdota que lo vincula a uno de los actores más deseados de Hollywood, Brad Pitt y que ocurrió hace más de 30 años. Fue cuando Tyson pilló a su exmujer, Robin Givens, en la cama con un entonces jovenzuelo rubio, Brad Pitt. Un episodio que quedó para siempre grabado en su memoria y por el que no le guarda rencor al ex de Angelina Jolie. Todo sucedió cuando Tyson estaba en pleno proceso de divorcio de la actriz, conocida por participar en la serie de la cadena ABC ‘Los primeros de la clase’.

Robin Givens y Mike Tyson se conocieron en 1987, se casaron un año después y al año surgieron los problemas. La actriz lo acusó de maltrato y en 1989 ponían fin a su fugaz y violento matrimonio. Ese año, Tyson era una estrella internacional y Pitt aún no era conocido por el gran público. 'Leyendas de pasión' y 'Entrevista con el vampiro' llegarían en 1994. Givens se enrolló con un jovencísimo Pitt, con quien tuvo un breve idilio, mientras tramitaba su divorcio con el exboxeador.

En la entrevista en el programa 'The Real', Tyson ha narrado que durante ese periodo de separación seguía teniendo encuentros sexuales con Givens. "Tenía que ir a la oficina de mi abogado, pero quise pasar por la casa de Robin para un ‘rapidito’. Qué puedo decir. Yo era joven y la extrañaba”, ha explicado. Fue así como yendo a la vivienda de su aún esposa la encontró con Pitt. Según el relato de Tyson, Pitt le pidió que no le pegara. "Brad debía de estar borracho o algo, me imploraba que no le pegara y me decía que solo estaban repasando un guion. Yo estaba en un coma emocional. Habían tomado mi corazón y lo aplastaron, todo eso me dejó completamente abrumado. No tenía energías para pelear ni nada», ha detallado el excampeón de los pesos pesados, que asegura que Pitt le pareció incluso "un buen tipo" y que no le guarda rencor. "No estoy enfadado con Brad de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor porque, si así fuese, ya no estaría vivo", bromeaba.