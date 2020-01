Muere una modelo al intentar hacerse un selfi en un acantilado

La modelo británica Madalyn Davis, de 21 años, ha muerto después de caer por un acantilado de 30 metros de altura cuando intentaba hacerse un selfi al borde de un precipicio en la Reserva Diamond Bay en Sydney, según ha informado la BBC.

El trágico suceso se produjo a las 6.30 horas del pasado domingo, cuando la víctima y sus amigos, después de estar en una fiesta, decidieron ir a Diamond Bay para ver el amanecer, un lugar muy famoso entre los turistas.

CUATRO HORAS DE BÚSQUEDA

A pesar de las numerosas señales que advierten mantenerse alejado del acantilado, Davis se sentó en el borde del precipicio para hacerse una foto y acabó cayendo. Sus acompañantes pidieron ayuda y, tras cuatro largas horas de búsqueda, los rescatistas dieron con el cuerpo sin vida de la modelo.

En un tuit publicado por Marine Rescue New South Wales se informaba de que "los servicios de emergencia fueron alertados después de que un grupo de personas que tomaban fotos al borde del precipicio no pudieron encontrar a la mujer".

Las imágenes obtenidas por las cadenas de televisión australianas muestran a un grupo de personas caminando por una carretera cerca del acantilado antes de escalar una valla. Un residente, cuyo sistema de circuito cerrado de televisión grabó la situación, declaró: "Ocho personas bajaron y solo siete subieron. No sabemos qué pasó. La gente simplemente trepa por los acantilados en Diamond Bay. Es muy aterrador".

Según la BBC, Davis, natural de Lincoln (Reino Unido), hacía un año que vivía en Sídney, donde había decidido iniciar una nueva vida. "No he vuelto a mirar mi antigua vida, aunque extraño mi trabajo, pero estoy muy emocionada por mi futuro en el extranjero", publicó en sus redes.

UN "ESPÍRITU LIBRE"

El domingo por la tarde, la madre de Madalyn, Rebecca Smith, antes de conocer la trágica noticia, trató desesperadamente de contactar con su hija. "¿Alguien ha visto a Maddie? No he podido localizarla. Ponte en contacto si estuviste con ella anoche", publicó en sus redes sociales.

Sin embargo, el lunes por la mañana, los padres confirmaron que la modelo, descrita por sus amigos como un "espíritu libre" y "hermosa por dentro y por fuera", había fallecido.

Amigos y familiares expresaron su dolor por el lamentable hecho. "Un alma tan hermosa, que amaba vivir la vida al máximo, eras una de las personas más bonitas, la más bella!", escribió uno de sus amigos en las redes.

A pesar de parecer ser un accidente, la policía australiana aún sigue investigando las causas de la muerte.

TRAGEDIAS PROVOCADAS POR SELFIS

Una vez más, un arriesgado selfi ha terminado en tragedia. El pasado mes de agosto, otra mujer murió al caer desde unos acantilados cercanos, por lo que las autoridades australianas se plantean mejorar el sistema de alerta para evitar este tipo de desgracias.

Los intentos de tomar estas fotos en lugares tan peligrosos como acantilados, montañas y edificios altos han provocado muchas muertes. De acuerdo con un estudio global publicado por 'The US National Library of Medicine' dos años atrás, 259 personas perdieron la vida, entre 2011 y 2017, mientras intentaban sacarse un selfi.