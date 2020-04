La novia de Boris Johnson, también tiene coronavirus

Carrie Symonds, la novia del primer ministro británico Boris Johnson, que está embarazada, tiene coronavirus y explica que ha pasado la última semana en cama pero que ya se siente mejor y más recuperada.

"Ha pasado la última semana en la cama con los principales síntomas del coronavirus. No he tenido que hacerme la prueba y, tras siete días de descanso, me siento más fuerte y estoy recuperada", ha explicado. "Estar embarazada con covid-19 es obviamente preocupante. A otras mujeres embarazadas, por favor lean y sigan la guía más actualizada, que encontré muy tranquilizadora".

Boris Johnson explicó el pasado viernes que está aislado con síntomas no muy graves de coronavirus como fiebre, siete días después de haber dado positivo en una prueba de covid-19. El primer ministro está pasando la enfermedad aislado de su pareja en Downing Street.

Johnson, de 55 años, y Symonds, de 32, anunciaron el pasado febrero que estaban esperando un hijo y se iban a casar.