José Ortega Cano toma una repentina decisión sobre su futuro: "Lo voy a hacer y ya está"

José Ortega Cano se despedía para siempre de los ruedos en agosto de 2017. Sin embargo, parece que el maestro echa de menos las plazas de toros y ha anunciado que va a participar en dos festivales taurinos porque echa de menos torear.

Europa Press ha podido hablar con él en exclusiva y nos ha confesado que no volverá a los ruedos simplemente va a participar en dos festivales porque le apetece torear de nuevo: "No, no es vuelta a los ruedos, es una pincelada de mí carrera, me apetece torear dos festivales y nada más, lo voy a hacer y ya está".

Desde que se hizo pública esta información muchas han sido las críticas que ha recibido por su forma física, ya que muchos han asegurado que no está en plena capacidad para volver a ponerse frente a un toro.

En cuanto a si se va a preparar físicamente para ello, Ortega parece que se siente en plena forma porque nos confesaba que no le va a hacer falta: "Sí, estoy sumamente preparado físicamente y de todo".

De esta manera, la ilusión de regresar a la plaza de toros vuelve a la vida de Ortega Cano tras siete años sin sentir el calor y el apoyo de todo ese público que ha estado con él durante toda su trayectoria como torero.

Polémica con Ana María Aldón

¿Ha incumplido José Ortega Cano las obligaciones relacionadas con el hijo que tiene en común con Ana María Aldón, José María, de 10 años? Así lo ha dejado entrever la colaboradora en 'Fiesta' este fin de semana después de que su compañero Luis Rollán levantase la liebre al afirmar que "las cosas malas que pasan hay que denunciarlas".

"Ana es amiga y está pasando un mal momento y yo quiero que dé un paso al frente y cuente las cosas. Son cosas que a mí me duelen y vaya por delante, que yo no tengo nada en contra del padre de su hijo, de su ex. Pero sí es verdad que esta señora está expuesta a comentarios de todo el mundo, que si ha sido una aprovechada* Cuando yo no he escuchado en mi vida una mala palabra hacia él. Entonces, cuando yo digo que hay determinadas situaciones, hay que denunciarlas" añadía el tertuliano mientras la gaditana, a su lado, se mostraba visiblemente nerviosa.

Y sin entrar en detalles, pero diciendo lo suficiente para sembrar la duda sobre Ortega Cano, Ana María reconocía que "habrá que tomar cartas en el asunto". "Hay que cumplir con todas las obligaciones, y a veces no se cumplen con las obligaciones". Respecto a cuánto tiempo llevaría el torero sin cumplir con dichas "obligaciones", su exmujer revelaba que "tiempo, tiempo".

"Está todo en cauce y en vía de solucionarse las cosas, porque tiene que ser de esa manera. Cada uno tiene sus obligaciones, yo cumplo con las mías y los demás tienen que cumplir con las suyas" sentenciaba, dejando caer que estaría dispuesta a tomar medidas legales contra el padre de su hijo si no cambian las cosas. Supuestos incumplimientos que Ortega Cano ha desmentido rotundamente este lunes en el programa Crónica Rosa de 'Las Mañanas de Federico' en esRadio: "Todo está arreglado y solucionado".