Rihanna desafía a Instagram solo con un bóxer y muchas joyas

Al mal tiempo, buena cara. Rihanna sobrelleva bastante mejor de lo esperado el duro revés empresarial que ha recibido hace unos días después de que el grupo francés de marcas de lujo LMVH, con el que se asoció hace dos años, haya decidido cancelar la producción de ropa de su firma Fenty, "dada la difícil situación del sector". Por lo que ha trascendido, no será un cierre definitivo, sino un paréntesis hasta que "mejore la situación" económica derivada de la pandemia.

Lejos de dejarse llevar por la tristeza, la de Barbados, que el próximo sábado, 20 de febrero, cumplirá 33 años, ha compartido con sus fans una foto que roza los límites de lo que permite Instagram, pero que va camino ya de los 10 millones de 'me gustas'. Ataviada solo con unas generosas joyas y un bóxer de satén lila tipo boxeador, una de las prendas de su última colección para hombre de Savege x Fenty, la intérprete de 'Umbrella' utiliza tan solo un brazo y una mano para sortear la censura. Con este 'culotte', además, quiere demostrar que sus prendas son 'genderless', y sientan bien a todo el mundo independientemente de su género, algo que está en el ADN de todos sus negocios.

Junto a la foto la ganadora de nueve premios Grammy y, actualmente novia del rapero A $ AP Rocky, ha escrito: Yo no quiero que no uses lencería esta noche, mi amor, un verso de la canción 'Naked', del álbum 'Forever' (2018) de Popcaan.

La diva también ha utilizado la cuenta oficial de Savage x Fenty para compartir la misma foto pero con otro mensaje: "Mantente alejado de mi Instagram, es pura tentación". Además, promete una "primavera salvaje".

Un proyecto efímero

Fenty echó a andar en mayo de 2019 y fue la primera firma que el conglomerado lanzaba desde cero desde el lanzamiento de Christian Lacroix en 1987. Ahora, desde hace una semana, también es la primera en cerrar. El 'e-commerce' de la marca se suspenderá en las próximas semanas y en sus oficinas de París solo queda un equipo encargado del cierre. La empresa concentraba el grueso de su distribución en el canal 'online', aunque también tuvo puntos de venta efímeros en las Galeries Lafayette y Bergdorf Goodman, entre otros. La pandemia llegó justo cuando Fenty cumplía su primer año.

Rihanna y LVMH han tomado conjuntamente la decisión de suspender la actividad de 'prêt-à-porter', con sede en Europa, a la espera de mejores condiciones, han confirmado desde el grupo.

Rihanna, sin embargo, mantiene sus otras exitosas empresas: Fenty Beauty, dedicada a la belleza y el maquillaje; Fenty Skin, línea centrada en el cuidado de la piel y Savage x Fenty, que abarca todo lo relacionado con la lencería y la moda íntima.