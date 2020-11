Rosalía triunfa con su rompedor disfraz de Halloween

Rosalía ha vuelto a revolucionar las redes. En esta ocasión ha sido con su nuevo vídeo en Tik Tok, en el que aparece celebrando la noche de Halloween con un 'look' futurista y trendamente sexi.

Hoy pienso ir disfrazada por casa todo el día, escribió la catalana en el pie de foto que compartió en su cuenta de Instagram con sus más de 13,7 millones de seguidores.

La intérprete de 'Aute cuture' ha sorprendido a todos con su disfraz que simula a Milla Jovovich en el 'El quinto elemento' (1997), de Luc Besson. Además, la joven, que el pasado 25 de septiembre cumplió 27 años, ha bromeado con el apodo de 'Rosaleeloo', en referencia a Leeloo, el nombre del personaje del conocido filme.

Ver esta publicación en Instagram Hoy pienso ir disfrazada x casa todo el díaaAaaaAAAA Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt) el 30 Oct, 2020 a las 9:56 PDT

Con un 'micromono' en charol blanco nuclear, con cortes 'cut out' y una peluca de estilo bob en naranja, la cantante y compositora no ha dejado a nadie indiferente con un rompedor 'look'. El 'outfit' lo ha completado con las cejas teñidas del mismo color y unas gafas futuristas blancas y naranjas.

Y, para acabar de desatar la locura, la artista de Sant Esteve Sesrovires, en el vídeo de Tik Tok baila al ritmo de una canción portuguesa que arrasa en la red social.