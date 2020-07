Tom Hanks: "No sabemos cuándo volveremos a rodar"

Tom Hanks, que el próximo jueves 9 de julio cumplirá 64 años, fue una de las primeras celebridades en contagiarse del coronavirus. Estaba en Australia con su mujer, Rita Wilson, que también pasó la enfermedad. Ambos explicaron en las redes sociales cómo fue su evolución y cuando pudieron, tras pasar la cuarentena, regresaron a Estados Unidos. Ahora, con la distribución de películas paralizada, se ha visto obligado a estrenar su último trabajo, 'Greyhound', en televisión. Se trata de un drama bélico sobre la segunda guerra mundial que el mismo ha escrito, produce y protagoniza. "No sé cuándo volveremos a trabajar, pero no será pronto", ha asegurado en un encuentro virtual con periodistas en el que ha analizado el futuro inmediato del sector.

"Estuvimos 10 días con síntomas muy incómodos. No llegamos a temer por nuestra vida, por suerte", recuerda sobre su experiencia con el covid-19. "Si una serie de cosas hubieran ido a peor (el actor es diabético después de rodar 'Náufrago', donde tuvo que ganar y perder peso) habríamos necesitado tratamiento médico experto. Nos aislamos para evitar contagiar a los demás y desde entonces seguimos en cuarentena", ha explicado Hanks, que enfermó cuando estaba de viaje en Australia para participar en las labores de producción del 'biopic' sobre Elvis Presley que dirigirá el director australiano Baz Luhrmann ('Moulin rouge', 'Australia'), donde Hanks interpretra al que fuera representante del rey del rock.

Respecto a la vuelta a los rodajes, el actor y productor es tajante: "Nadie tiene idea de cuándo se podrá retomar el trabajo. El momento llegará, pero no sabemos cuándo", admite. "Hay una serie de factores físicos, legales, financieros y de seguridad que van a provocar que el parón en la industria cinematográfica sea más largo de lo esperado. Como tu película tenga a dos personas en un coche, hablando cerca o besándose estás jodido. Es difícil rodar respetando las distancias entre el equipo".

LLAMADA AL SENTIDO COMÚN

Ante las cifras alarmantes de cotagiados y fallecidos en Estados Unidos, también en el estado de California, el actor ha querido mandar un mensaje básico, al igual que han hecho estos días un buen número de estrellas de Hollywood. "Hay tres cosas que podemos hacer: llevar mascarillas, practicar la distancia social y lavarnos las manos. Es muy simple y si una persona no las cumple debería darle vergüenza. No es tan difícil hacer tu parte. Si conduces, vas en tu dirección, giras según los signos y no atropellas a la gente. Es sentido común, nada más".

A Hanks le duele que 'Greyhound' no se haya estrenado en las salas de cine. "A todos nos rompe el corazón que esta película no se exhiba en cines porque es increíble como luce en pantalla grande. Pero es que habrá un atasco de superproducciones que quieren proyectarse en cines y hasta que se determine cómo hacerlo pasará tiempo", pronostica. Por eso Hanks ha decidido asociarse a Apple TV+, la nueva plataforma del gigante tecnológico, para estrenar este drama por el que apostó personalmente. La renuncia a la gran pantalla de 'Greyhound' sigue los pasos de otras películas como 'Trolls World Tour' o 'Scooby!Scooby!' que han tenido un lanzamiento digital.

Basada en la novela de 1955 'The good shepherd', ('El buen pastor') de Cecil Scott Forester, la cinta viaja hasta los primeros días de la participación de Estados Unidos en la segunda guerra mundial, cuando el comandante Ernest Krause (Tom Hanks) cruza el Atlántico en un submarino lleno de inseguridades y miedos.