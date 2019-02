Whoopi Goldberg defiende a Neeson

La impactante revelación de Liam Neeson, de que hace años quiso matar a «un bastardo negro» para vengar la violación que sufrió una amiga, ha provocado un gran número de reacciones en contra del conocido actor (y que han puesto en peligro su carrera). Pero también han aparecido voces a favor de compañeros de profesión tan mediáticos como la actriz Whoopi Goldberg, quien ha dicho que Neeson no es una persona «llena de odio». «La gente a veces tiene ataques de rabia y vive una temporada así, y eso es lo que sucedió. ¿Eso es estar lleno de odio? No. Le conozco desde hace tiempo, y creo que me habría dado cuenta», afirma.

«No se puede decir que sea un racista», dice la actriz hispana Michelle Rodríguez, que trabajó con Liam Neeson en Viudas (2018). «Creo que todo el mundo es capaz de lo mejor y de lo peor, y Liam solo explica cómo quedó destrozado por lo que vivió», justifica el actor negro Terry Crews.