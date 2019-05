Los días de Theresa May en el número 10 de Downing Street están contados. En la cuerda floja desde hace meses, ha logrado mantenerse a flote con dificultades, totalmente incapaz de sacar adelante el brexit. Pero los resultados catastróficos para su partido en las elecciones locales del 2 de mayo y los pronósticos desastrosos que le auguran los sondeos en las europeas han sellado su suerte, coinciden todos los analistas. Y según el diario The Guardian, en los medios politicos británicos ya se habla de May en pasado.

«Ha fracasado, ha fracasado completamente», subraya Tim Bale, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Queen Mary de Londres. Meg Russell, politóloga de la Universidad College de Londres (UCL) critica que la primera minista haya elegido actuar más como líder del Partido Conservador «antes que tratar de construir un consenso nacional» en un momento histórico para el Reino Unido.

No fue hasta despúes de tres votaciones fallidas en el Parlamento sobre el acuerdo con la Unión Europea que May optó por tender la mano al Partido Laborista para tratar de hallar un consenso. Dirigir un Gobierno en minoría «reclama más flexibilidad, agilidad, capacidad de compromiso y trabajo con otrospartidos», subraya Russell. «Theresa May no tiene claramente ninguna de estas facultades», subraya esta politóloga.