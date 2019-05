La Liga de Salvini arrasa en Italia, según los sondeos

Las proyecciones para Italia se han cumplido. El partido de La Liga liderado por Matteo Salvini sería el primer partido de Italia, de acuerdo con los sondeos a pie de urna que le atribuyen entre un 27% y un 31% de los votos. El segundo puesto se lo discuten los progresistas del Partido Demócrata (PD), con una leve ventaja sobre los antisistema del Movimiento 5 Estrellas (M5S), con un 20,5%-24,5% según algunos sondeos y entre un 21,5% y un 24,5% según otros, por lo que, con los resultados reales en la mano, el orden podría intercambiarse.

Estos primeros resultados son el reflejo del cambio en el poder que se está cociendo en Italia. En las pasadas elecciones europeas del 2014 la Liga solo había conseguido el 6% de los sufragios y en las generales del 2018 obtuvo el 17,4%. Primer partido de Italia, gracias, ha tuiteado el polémico Salvini después de conocerse los resultados.

Desde el Partido Demócrata, celebran los resultados ya que estos comicios constituirían el primer remonte electoral después de cuatro años: en las generales de marzo, el PD pasó del 40% en las europeas del 2014 a un 18,7% . Hay mucho trabajo a hacer, pero parece que estamos en la justa dirección, ha comentado Andrea Orlando, uno de los primeros líderes del partido.

LOS VERDES FUERA

El antisistema M5S fundado por Beppe Grillo habría obtenido entre un 18,5% y un 23% de los votos, después de haber conseguido un 32,7% en las generales de 2018. Forza Italia, partido fundado por Silvio Berlusconi, estaría entre un 8% y un 12%.

Los demás partidos, desde la izquierda comunista que no se presentaba con los progresistas y los de Europa Verde no habrían conseguido alcanzar el listón del 4%, mientras que la extrema derecha de Hermanos de Italia (FdI) rondaría entre el 5% y el 7%. +Europa de Emma Bonino habría conseguido entre un 2,5% y un 4,5%, es decir cerca de no poder entrar en la Eurocámara.

La participación en Italia se mantiene en niveles levemente más bajos que en las últimas citas electorales: un 53% del electorado ha acudido a las urnas, frente al 58,6% en los comicios europeos del 2014 y un 58,4% en las generales del 2018.

LÍDER DEL EUROESCEPTICISMO

Los primeros comentarios de los analistas apuntan que, de confirmarse estos resultados, en ámbito interno provocarán consecuencias para el gobierno nacional, actualmente apoyado por Liga y M5S, ya que la correlación de fuerzas se habría intercambiado. Seguimos teniendo la mayoría del Parlamento, ha apuntado Luigi Di Maio, jefe político del M5S y vicepresidente del Ejecutivo, junto con Salvini de la Liga.

Por lo que se refiere a la Eurocámara, Salvini se confirma como líder de los euroescépticos y contra la actual Europa, aunque los resultados provisionales de los demás países parecen dejarle como un general con un ejército que no se corresponde a las espectativas de la víspera.

La jornada de las europeas coincidía en Italia con un voto municipal que afectaba a casi 8.000 ayuntamientos, entre ellos a cinco capitales de región, y a la eleción de la nueva junta regional del Piamonte (Turín), la única del norte gobernada por la izquierda. Según los sondeos a pie de urna los progresistas habrían perdido a favor de una multitudinaria coalición de todos los partidos del centroderecha.