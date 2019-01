López Obrador defiende postura de no firmar declaración del Grupo Lima

Cientos de críticas invadieron las redes sociales desde el viernes debido a que México fue el único país que no firmó la reciente declaración del Grupo de Lima que postulaba no reconocer al nuevo Gobierno de Nicolás Maduro e invitándolo a no efectuar su mando el próximo 10 de enero en Venezuela.

El sábado en la ciudad fronteriza, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la postura de su gobierno es de "no intervención y autodeterminación de los pueblos".

"Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países porque no queremos que otros gobiernos, otros países, se entrometan en los asuntos que solo corresponden a los mexicanos", mencionó el líder izquierdista.

De igual forma, criticó la postura que tuvieron otros gobiernos al inmiscuirse en asuntos externos: "En algunos momentos, tiempos, se han alejado los gobiernos de esta política, pero nosotros no lo vamos a hacer", indicó.

López Obrador reiteró que no quiere que México esté involucrado en conflictos que no sean de su incumbencia:

"No queremos tener pleitos con gobiernos extranjeros, optamos por la solución pacífica de las controversias y por la cooperación para el desarrollo", finalizó.