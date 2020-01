Maratón de vídeojuegos para apoyar a los huelguistas de Francia

Jugar para apoyar una huelga. Un colectivo francés de 'gamers' ha tenido la idea de poner su pasión lúdica al servicio de los trabajadores en paro que protestan desde el 5 de diciembre contra la reforma de las pensiones. Los jugadores se relevan durante 24 horas varios días a la semana y los días de manifestación, invitando a los internautas que les siguen a hacer un donativo para colaborar con los huelguistas. Este es su eslógan: "Pararemos cuando ellos se paren".

Parte de su éxito se debe a la plataforma Twitch especializada en la difusión de vídeojuegos en directo, una herramienta eficaz para llegar a un gran número de usuarios y que les ha permitido alcanzar un bote de 143.000 euros. Solo entre el 6 y el 20 de diciembre lograron 110.000 euros a base de más de 200 horas de directo.

La iniciativa surgió en Twitter cuando alguien sugirió que este método se usaba para recaudar fondos con fines caritativos y que bien podía emplearse para sostener a los huelguistas. "Bingo!", pensó el videoaficionado Usul, que está en el origen del proyecto. En apenas día y medio la cadena Le Stream reconductible (La corriente renovable) estaba en marcha.

"La idea era simple: tomar la palabra en Twitch para recaudar fondos para el bote de la huelga", relata en 'Le Monde' la 'streamer' y responsable de comunicación del proyecto, Camille. Nunca antes se había usado Twitch para lograr fondos para los trabajadores en paro. "Es una primicia mundial", sostiene Usul "Es una manera original de llegar a un público que de manera espontánea se asocia poco con los movimientos sociales", explica el jugador en el diario vespertino.

OCUPAR UN ESPACIO

La idea es también ocupar un espacio con temas que no se han tratado jamás en una plataforma como Twitch. "Acercamos la huelga y los motivos de la misma a personas que puede que no estén al corriente, que no pueden manifestarse o que se sienten aisladas en su entorno por lo que piensan", comentan los responsables.

En diciembre, durante la primera quincena del maratón, pasaron frente a la cámara hasta un centenar de personas, desde vídeoaficionados hasta técnicos y 'streamers'. Todos eran libres de contar lo que quisieran siempre que tuviera relación con la huelga y las reivindicaciones sociales de quienes se oponían al proyecto gubernamental.

VETO A LOS POLÍTICOS

Solo estaban vetados los líderes políticos, para no romper la unidad mostrada por los internautas, unidos en el rechazo a la reforma y al Gobierno. "Mientras el espítitu de la huelga siga ahí y haya trabajadores movilizados, seguiremos ahí de jueves a sábado y cada vez que haya una gran manifestación nacional", promete la cadena.

El grupo tiene todavía por delante mucho juego. A pesar de que la huelga languidece tras más de mes y medio de paros en los transportes, este viernes hay convocada una nueva jornada de manifestaciones coincidiendo con la presentación del proyecto legislativo en el Consejo de Ministros.

El plan del Ejecutivo es llevar el texto a la Asamblea Nacional a mediados de febrero. Todo indica que saldrá adelante una vez logrado el apoyo del sindicato reformista CFDT al nuevo sistema universal de pensiones que terminará con los 42 regímenes actuales.