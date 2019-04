La Policía de Nicaragua detiene a 67 personas en nueva jornada de protestas

Los grupos de oposición denunciaron la detención de al menos 67 personas en Nicaragua, entre ellos un periodista, durante una protesta contra el presidente Daniel Ortega, en la víspera del primer aniversario del estallido social del 18 de abril de 2018.

La Policía de Nicaragua las detuvo cuando se dirigían al punto de reunión de la protesta, según denuncias de integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco. La web independiente Artículo 66 informó de que su periodista Abixael Mogollón, fue arrestado mientras realizaba una transmisión en vivo, sobre el momento de las capturas, en una zona céntrica en el sureste de Managua.

De manera simultánea decenas de patrullas policiales rodearon a miembros de los movimientos opositores de la Unidad y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que esperaban a los manifestantes en el estacionamiento de un centro comercial privado. "Estamos aquí de manera pacífica, este es el tipo de régimen que viola los derechos humanos, no tenemos miedo", dijo a periodistas el miembro de la Alianza Juan Sebastián Chamorro.

Las capturas, de las que inicialmente se conocieron 35, ocurrieron en la víspera del primer aniversario del estallido social del 18 de abril de 2018, y tres semanas después de que el Gobierno se comprometió a respetar la Constitución en lo relativo a la libertad de expresión.

DENUNCIAN REPRESIÓN OFICIAL

El líder de la Alianza Universitaria Nicaragüense e integrante de la Alianza Cívica, Max Jerez, resaltó que la represión demuestra que Ortega se niega a cumplir los acuerdos firmados entre su Gobierno y la oposición, lo que presentó como ejemplo de que el presidente no tiene interés en superar la peor crisis sociopolítica del país en décadas.

"Ortega no ha cumplido ni un solo acuerdo: no ha liberado a un solo preso político porque sólo los ha cambiado de régimen carcelario, no permite ejercer la libertad de movilización, de expresión, de reunión, ni de prensa", sostuvo Jerez.

La dirigente de la Unidad Violeta Granera dijo no estar sorprendida de la acción policial debido a que "la represión de Ortega" ha dejado cientos de muertos en los últimos 12 meses. "Podemos esperar cualquier cosa de este régimen genocida, violador de los derechos humanos", resaltó Granera. Antes de la intervención policial, varios nicaragüenses habían acudido en pequeños grupos a la convocatoria de la Unidad para protestar contra Ortega, pero un fuerte despliegue de policías en Managua impidió que se reunieran.

AMBIENTE MUY TENSO

La Policía ya había rechazado la convocatoria de la protesta contra Ortega, tal como lo ha hecho en los últimos 12 años de su Gobierno, pese a las críticas porque la decisión contradice la Constitución en lo referente a las libertades públicas, afirma la oposición.

El ambiente previo a las detenciones se mantuvo tenso en Managua y otras ciudades del Pacífico de Nicaragua, como producto del despliegue policial. Aunque la Policía hasta ahora ha logrado impedir la marcha multitudinaria, no ha tenido mucho éxito en detener las protestas, ya que algunos grupos de manifestantes realizaron "piquetes express" (manifestaciones efímeras) en distintos puntos de Managua.

La crisis que vive Nicaragua ha dejado 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras organismos humanitarios locales hablan de hasta 568 y el Ejecutivo reconoce 199. También habría entre 779 y 809 "presos políticos", casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".