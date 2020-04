Trump congela las aportaciones de EEUU a la OMS

En medio de la pandemia de coronavirus, con cerca de dos millones de casos de Covid-19 confirmados en todo el mundo y más de 125.000 fallecidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cumplido este martes su amenaza y ha anunciado que congela la aportación de fondos a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que Washington aporta cerca del 15% de su presupuesto, mientras se acomete una "investigación" sobre la actuación del organismo de Naciones Unidas durante la crisis.

Trump ya había anunciado la semana pasada que estudiaba la drástica medida, pero ha decidido llevarla a cabo mientras en EEUU se intensifica el escrutinio y las críticas a su propia gestión de la crisis. Y es difícil no ver en su duro ataque a la OMS la búsqueda de un chivo expiatorio, uno que cuadra con su línea habitual de ataque a organismos internacionales y resulta potencialmente menos dañiño para sus planes políticos que un enfrentamiento directo con China, con la que solo hace unos meses logró entablar una tregua en la guerra comercial que abrió desde la Casa Blanca.

"Encubrimiento"

Es sin embargo China el argumento central que Trump ha usado para justificar su decisión, reiterando sus acusaciones de que la OMS es demasiado "chinocéntrica" y lo ha sido en esta crisis. En sus declaraciones en los jardínes de la Casa Blanca, Trump ha asegurado que la OMS "no investigó informes con fuentes creíbles en Wuhan", ha denunciado que "su confianza en los datos de China puede que haya multiplicado por 20" los casos de coronavirus en el mundo y ha llegado a hablar de "mala gestión severa" y "encubrimiento de la propagación del virus".

Entre las paradojas del mensaje de Trump está su acusación de que la OMS "defendió las acciones del gobierno chino incluso alabando su supuesta transparencia", cuando él mismo aplaudió a Xi Jinping por eso mismo el 24 de enero en Twitter. "China ha estado trabajando muy duro para contener el coronavirus", escribió Trump. "EEUU aprecia mucho sus esfuerzos y su transparencia. Todo saldrá bien".

China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi!