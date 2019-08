Trump sostiene que Hollywood es "racista" e incita a la "violencia" y el "caos"

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró el viernes que Hollywood es "racista" y, en una aparente alusión a la polémica película "The Hunt", dijo que ese filme está "hecho para causar caos".

"El Hollywood liberal es racista en el nivel más alto, y con mucho enfado y odio! Les gusta llamarse elite, pero no son elite", manifestó Trump en Twitter.

Liberal Hollywood is Racist at the highest level, and with great Anger and Hate! They like to call themselves Elite, but they are not Elite. In fact, it is often the people that they so strongly oppose that are actually the Elite. The movie coming out is made in order.... Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2019

"La película que va a estrenarse está hecha para causar caos. Crean su propia violencia y luego tratan de echar la culpa a otros. Ellos son verdaderos racistas, y son muy malos para nuestro país", añadió.

El mandatario no especificó a qué película se refería, aunque parecía aludir a "The Hunt", dirigida por Craig Zobel, que se estrenará en septiembre y narra la historia de un grupo de personas adineradas que caza a gente por deporte en una zona rural de EE.UU.

De acuerdo a Hollywood Reporter, los protagonistas del filme denominan a las personas que cazan "deplorables", el término que la demócrata Hillary Clinton usó en una ocasión para referirse a los simpatizantes de Trump durante la campaña presidencial de 2016.

Las declaraciones de Trump sobre el "racismo" de Hollywood se producen después de los tiroteos del pasado fin de semana en la ciudad fronteriza de El Paso (Texas) y Dayton (Ohio), que dejaron 31 víctimas mortales.

En el caso de El Paso, el supuesto autor de la matanza publicó en internet un manifiesto donde decía que su ataque era una "respuesta a la invasión hispana de Texas" y repetía algunas de las expresiones que el mandatario usa en sus mítines de campaña.

La oposición demócrata ha culpado a Trump del incidente de El Paso, ya que él ha descalificado en numerosas ocasiones a los mexicanos y ha afirmado que la inmigración procedente de Latinoamérica es una "invasión" contra EE.UU.

Trump ha protagonizado varios enfrentamientos con el mundo de Hollywood, que suele tener ideas más progresistas, y también ha arremetido contra actores, como la carismática Meryl Streep.