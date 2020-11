Twitter y Facebook tratan de combatir la desinformación de Trump

Con las elecciones de Estados Unidos pendientes del recuento de estados clave, el presidente Donald Trump ha recurrido a las redes sociales para lanzar acusaciones sin fundamento de que está siendo víctima de fraude electoral para beneficiar a su rival Joe Biden y a los demócratas.

La reacción de Trump entraba dentro de lo previsto, como también lo han hecho las respuestas de las plataformas ante esos mensajes de desinformación. Twitter y Facebook han optado por restringir esos tuits, alertando a los usuarios del peligro de esas afirmaciones.

Están tratando de robar las elecciones. Nunca les dejaremos hacerlo. Los votos no pueden ser emitidos después de que se cierren las urnas!, ha tuiteado el presidente. Ante esos ataques, que no se sustentan en ninguna evidencia empírica, Twitter ha optado por etiquetar el mensaje como "afirmación potencialmente engañosa sobre una elección" y ha informado que, como ya advirtió hace meses, esa desinformación viola las políticas internas de la plataforma.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!