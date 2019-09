Ursula von der Leyen se aferra a la "protección del modo de vida europeo"

La presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está dispuesta a hacer "ajustes" en su organigrama para subrayar que la "protección del modo de vida europeo", el título que ha asignado a la vicepresidencia del candidato griego Margaritis Schinas, y a quien ha reservado la coordinación de las políticas de inmigración y seguridad, también significa solidaridad y derechos humanos. Pero de momento la alemana se aferra al polémico título y, pese a la presión de los eurodiputados, no ha propuesto ningún cambio.

Invitada por el presidente David Sassoli, Von der Leyen ha acudido a la conferencia de presidentes del Parlamento Europeo -que reúne a los presidentes de todos los grupos políticos- a intentar aclarar malentendidos y despejar las dudas y críticas suscitadas por el nuevo organigrama de comisarios y, sobre todo, un título que esta misma semana ha vuelto a defender en una tribuna publicada en varios medios de comunicación. "Debemos estar orgullosos de nuestro modo de vida europeo", reivindicó. "Para algunos es un término con connotación, politizado. No podemos ni debemos dejar desposeernos de nuestras expresiones", sostuvo.

Este jueves ha vuelto a defender su decisión pero se ha mostrado abierta y receptiva a hacer cambios en las carteras que han generado polémica. Sigue defendiendo el título pero está dispuesta a "desterrar ambigüedades haciendo algún añadido", han explicado fuentes de la Cámara sobre el contenido de la reunión celebrada a puerta cerrada.

VERDES, LIBERALES Y SOCIALISTAS ESPERAN CAMBIOS

Ha sugerido que está dispuesta a hacer ajustes si es necesario pero no ha propuesto ningún cambio, ha confirmado la copresidenta de los Verdes, Ska Keller. Según fuentes del Parlamento Europeo, Von der Leyen también ha anunciado que no confirmará ningún cambio antes de las audiciones a los comisarios que se desarrollarán entre el 30 de septiembre y el 8 de octubre. "Se ha comprometido a reflexionar pero sobre la cartera de Margaritis Schinas no me ha convencido", ha valorado por su parte el jefe de filas de los liberales, Dacian Ciolos.

El presidente de Renovar Europa ha exigido a Von der Leyen que o bien cambie el título o bien revise el contenido de la misión del griego."El grupo votará contra el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la Protección del modo de vida europeo si el nombre de la cartera no cambia o si las atribuciones no son modificadas", ha corroborado su colega de grupo y presidente de la comisión de medio ambiente, Pascal Canfin.

Los socialdemócratas (S&D), liderados Iratxe García, van más lejos todavía y amenazan no solo con rechazar a Schinas sino a todo el equipo si la dirigente alemana no le retira las competencias migratorias. "El grupo S&D no apoyará la nueva comisión si su estructura vincula erróneamente el concepto protección de nuestro modo de vida europeo con la inmigración y la seguridad y deja de lado valores importantes como el Estado de derecho, el respeto por los derechos humanos, la democracia, la inclusión y la solidaridad", ha avisado en una carta dirigida a la sucesora de Jean-Claude Juncker.

"El enfoque que ha propuesto se puede vincular a la narrativa xenofóbica, antiinmigración o de la extrema derecha que consideramos peligrosa y contraria a los valores fundadores de la Unión Europea", continúa la misiva.

EXAMEN A BORRELL, EL 7 DE OCTUBRE

En el texto, los socialistas valoran positivamente algunos elementos: desde la paridad hasta la prioridad concedida al pacto verde pero critican la decisión de von der Leyen de designar un tercer vicepresidente el conservador Valdis Dombrovskis- ya que consideran que no refleja "el equilibrio de poderes resultante de las elecciones europeas".

El pacto sobre el reparto de altos cargos cerrado por los líderes de la UE en julio pasado se basó en una presidenta del PPE (Von der Leyen) y dos vicepresidentes del S&D (Frans Timmermans) y liberales (Margrethe Vestager). "Esperamos aclaraciones sobre la colaboración de Domvrovskis con otros comisarios relevantes" advierte García que, al igual que Ciolos, da de margen hasta que comiencen las audiencias, el 30 de septiembre.

Según el calendario diseñado por la Cámara, el examen al ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, tendrá lugar el 7 de octubre a las 14.30 horas de la tarde y se prolongará por espacio de tres horas. La votación final sobre el conjunto está prevista para el 23 de octubre. La comisión de asuntos jurídicos ya ha empezado a verificar los posibles conflictos de interés que puedan tener los candidatos y ha pedido información adicional sobre sus declaraciones financieras al menos a ocho candidatos.