Un vídeo reactiva el caso de un asesinato de tintes racistas en EEUU

La herida racial de Estados Unidos, nunca cicatrizada, vuelve a sangrar y tiene, como de costumbre, un nombre propio: Ahmaud Arbery. El joven negro de 25 años murió por tres disparos de dos hombres blancos (un expolicía y su hijo) mientras hacía 'running' un domingo de febrero en una calle arbolada de un suburbio de Brunswick, en el estado de Georgia. En los más de dos meses transcurridos desde entonces, mientras crecía la indignación en la comunidad negra y entre activistas de derechos civiles, no ha habido detenciones, ni imputación alguna. Y solo este martes, cuando se hizo público un vídeo que registró lo sucedido, la rueda de la justicia empezó lentamente a girar.

I am sorry, from the bottom of my heart, for what I am about to share.



It is awful.

It is violent.

It is a modern day lynching.



But it must be shared in the pursuit of justice for Ahmaud Arbery - which Georgia has denied for 3 months.



I’m seething in anger.