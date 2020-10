GP de Teruel de MotoGP: Gana Morbidelli, pero triunfa Mir, más líder

No ha habido, no, nuevo ganador, que hubiese sido el noveno en 11 carreras, en el Gran Premio de Teruel de MotoGP. Y, entre los candidatos a ese récord, había hoy (y seguirán estando) dos pilotos de Honda, el japonés Takaaki Nakagami, poleman y que se cayó en la primera vuelta, y Álex Márquez, que rodó por los suelos cuando iba cuarto y acariciaba un nuevo podio.

Así que, a la repetición inicial de Fabio Quartararo (dos victorias seguidas, en las dos carreras de Jerez), se ha sumado hoy un segundo triunfo del italobrasileño Franco Morbidelli (Yamaha), de 25 años, que se impuso (10 victoria de su vida), tras una salida espectacular, al no menos espectacular y veloz Álex Rins (Suzuki), que había ganado hace siete días en el mismo circuito en Motorland. Morbidelli, cuyo ingeniero es el catalán Ramon Forcada, campeón con Jorge Lorenzo (ganó el GP de Motorland en el 2014 y 2015 con el pentacampeón mallorquín), ha repetido el triunfo de San Marino, precisamente a lo Lorenzo: se apaga el semáforo y se escapa en solitario.

Golpe de efecto

En la pelea por el Mundial, que, faltan ya tres carreras (dos en Valencia y la última de Portimao, Portugal), el mallorquín Joan Mir (Suzuki, tercero), fabuloso, pues arrancó en el puesto 12 de la parrilla, ha dado un nuevo golpe de efecto y, aunque sigue sin ganar, ya tiene una importante ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, pues tanto Fabio Quartararo (Yamaha, octavo), Maverick Viñales (Yamaha, séptimo) y Andrea Dovizioso (Ducati, 13) tuvieron una actuación más que discreta y, en cualquier caso, sorprendente.

Lo cierto es que la pareja de Suzuki, Rins y Mir, Mir y Rins, son, junto al hermanísimo, que hoy se cayó cuando iba a por su tercer podio consecutivo, está siendo el equipo de moda y demostrando, no solo ser, los dos, candidatos presentes y futuros al título mundial, sino pilotar la moto perfecta en cuanto a chasis, estabilidad y potencia, cosa que no lograban desde hace 20 años cuando ganaron el título con Kenny Roberts Júnior. Tanto la carrera de hoy de Rins como la de Mir fueron casi, casi, perfectas. Mir, que sigue acumulando podios (suma más que nadie: 6), aventaja ya al Diablo en 14 puntos (restan en juego 75 puntos) y en 19 a Viñales.

Sabor a victoria

"Este podio, esta tercera plaza, me sabe a gloria, a victoria", comentó Mir ante el micrófono de Dorna TV. "Hoy he gastado mucha goma recuperándome de arrancar en el puesto 12 de la parrilla, que me ha penalizado mucho, así que este sexto podio y aumentar la ventaja en el Mundial es algo fabuloso".

"La verdad es que Morbidelli, que ha protagonizado una salida fabulosa, ha sido impecable durante toda la carrera", comenta Rins, que no ha querido arriesgar el podio "porque, al final, la moto tendía a cerrarse de delante y corría peligro de caerme y desperdiciar un precioso podio para mí y otro doblete en el podio para Suzuki".

Ramon (Forcada) y todo mi equipo técnico ha puesto en mis manos la moto perfecta y, por tanto, no podía desperdiciar esta gran ocasión. He ganado gracias a ellos y, cuando tras la estupenda salida, he visto la pista libre, con todo el asfalto por delante de mí, he pensado Franco no puedes fallarle al equipo y, sí, he podido ganar con autoridad, señaló Morbidelli, que sube a la cuarta posición del Mundial.

Así está el Mundial de MotoGP: 1. Joan Mir (España), 137 puntos; 2. Fabio Quartararo (Francia), 123; 3. Mavercik Viñales (España), 118; 4. Franco Morbidelli (Italia), 112; 5. Andrea Dovizioso (Italia), 109 y 6. Álex Rins (España), 105.