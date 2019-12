Una conductora placentina colisiona con tres vehículos y da positivo en alcoholemia

Y como no hay suficientes agentes en el turno de noche, los controles que dicen que van hacer no se pueden hacer. las patrullas que tienn que hacer tampoco se pueden hacer. En fin eto es lo nos deja el Alcalde Fernando Poizarro Garcia en sus nueve años de gobierno. Evidentemente la culpa no es de los policias que no hay, sino de la conductora. El cuerpo plicial no puede dar mas de si. perono se preocupen antes de navidad sumaran dos mas. Se lo creen... Pero ni asi se llega a tener la actual plantilla completa. Como el alcalde se nego a aumentarla ensus nueve años , la actual aunque stuviese al completo no seria suficietne par atender a una Ciudad de mas de 50.000habitantes de hecho.Con una actibvidad nocturna superior a muchas capitales de p rovincia.