El control del tráfico en colegios, bajo mínimos por falta de policías

El control del tráfico por parte de la Policía Local a la entrada y salida de los colegios de Plasencia era un servicio habitual hasta el inicio del nuevo curso en septiembre. Desde entonces, en algunos colegios se ha suprimido por completo y en otros se ha reducido a días esporádicos y el motivo es, de nuevo, la merma que ha sufrido la plantilla este año, debido sobre todo a las jubilaciones.

Porque han sido once, pero a esto se ha sumado que otros seis agentes han pasado a segunda actividad, con lo que no pueden patrullar y un séptimo se ha marchado a Cáceres. Por contra y todo según fuentes sindicales, dos que se esperaban por movilidad, procedentes de otras poblaciones, todavía no se han incorporado y en el día a día influyen también las bajas, vacaciones, liberaciones sindicales y otras ausencias justificadas.

En conclusión, no hay policías suficientes para llegar a todos los servicios y el del control del tráfico en los colegios ha resultado afectado. De hecho, hay centros que han llamado a la jefatura de la Policía Local para preguntar por la ausencia de agentes y esa ha sido la respuesta, que no hay policías.

preocupación / En algunos como San Calixto, con mucha circulación en el entorno, se mantiene, pero en otros como Madre Matilde, Miralvalle y Santísima Trinidad, no. Padres de este último han dado la voz de alarma porque el centro cuenta con numerosos alumnos, desde Infantil hasta Bachillerato y su único acceso está en un cruce «con mucho tráfico. Pasan ambulancias y mucha gente con destino al hospital, hay autobuses que traen y se llevan alumnos y muchos padres con coches que aparcan en uno de los dos carriles de la carretera, en las aceras... es un caos».

Reconocen que la ausencia de policía ha generado incivismo: «es la ley del más fuerte. Ahora paran para que el niño salga del coche, aparcan quitando la visibilidad, si te paras para dejar pasar por el paso de peatones, te pita el de detrás. Yo tengo miedo de cruzar el paso con mi hijo, hay inseguridad. Que esté la policía es lo mejor porque hace que todos seamos más cívicos».