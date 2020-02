El coronavirus obliga a cancelar el viaje de una delegación de Plasencia a Italia

La delegación placentina que en el día de hoy tenía previsto volar hasta la ciudad Italiana de Forlí para la reunión del proyecto europeo Come In ha cancelado el viaje debido a la alerta del coronavirus en el norte del país. Según ha informado el ayuntamiento, durante toda la tarde de ayer, técnicos municipales estuvieron en contacto con los socios del proyecto en Italia con el fin de valorar la pertinencia de la reunión. A su vez, el concejal de Fondos Europeos, José Antonio Hernández, "ha estado en comunicación permanente con los técnicos municipales, a los que ha transmitido la necesidad de preservar su seguridad por encima de cualquier otra cuestión".

Finalmente, a última hora del domingo, tras consultar con la Secretaría del programa URBACT y con autoridades epidemiológicas, la organización decidió cancelar la reunión de todos los socios. Estaba previsto que tres técnicos placentinos del proyecto se desplazaran a Forlí, donde se iba a desarrollar durante los próximos dos días la reunión de seguimiento del proyecto Come In, del que el Ayuntamiento de Plasencia es socio junto a otras ciudades europeas de Rumanía, Hungría, Finlandia y Croacia. No obstante, se ha diseñado una programación alternativa de reuniones mediante videoconferencia durante mañana y pasado para abordar cuestiones "de especial importancia para la buena marcha del proyecto".

El consistorio ha recordado que la ciudad italiana de Forlí pertenece a la región de Emilia-Romana, donde ya se han detectado algunos contagios, y es limítrofe con la de Lombardía donde se originaron los primeros casos de coronavirus en Italia. Según los socios locales, las autoridades regionales han decidido el cierre de escuelas, universidades y la cancelación de eventos públicos, lo que finalmente ha obligado a suspender la reunión de socios del proyecto Come In, del programa europeo URBACT.